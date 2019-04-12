Зеленский пытается убедить инвесторов, что сможет поддерживать программу МВФ — Reuters

В борьбе за президентство кандидат на этот пост Владимир Зеленский серьезно относится к инвесторам и пытается убедить их в том, что Украина останется в программе Международного валютного фонда.

Об этом пишет Reuters.

"Владимир Зеленский, 41-летний комик, сыгравший президента, теперь является лидером, чтобы стать реальным главой Украины, и его предвыборная команда пытается убедить инвесторов в том, что он сможет поддерживать программу МВФ в стране", — говорится в статье.

В свою очередь Петр Порошенко, который возглавляет Украину в течение последних пяти лет, относит своего соперника к "легкой весовой категории" — ведь без предшествующего политического опыта Зеленский неизвестен инвесторам.

В то же время ставки высоки, ведь экономика Украины, ослабленная из-за конфликта на востоке, зависит от помощи МВФ на сумму в миллиарды долларов.

Бывший министр экономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил агентству, что Зеленский "сохранит независимость центрального банка и оставит главу Якива Смолия, если он выиграет второй тур".

По его словам, он также будет "убеждать парламент, чтобы отменить мораторий на продажу сельхозугодий и изменить порядок налогообложения предприятий".

На вопрос, есть ли у Зеленского "разрыв доверия с инвесторами", который нужно преодолеть, Абромавичус ответил: "Все в работе".

"Конечно, он новичок в политике. Он отвечает не на все вопросы так, как хочет услышать каждый избиратель, но с каждым днем ​​мы слышим все новые и новые конкретные заявления", — сказал он.

Абромавичус, который поссорился с Порошенко в 2016 году, сказал, что Зеленский твердо намерен продолжать сотрудничество с МВФ, потому что "МВФ является якорем реформ в этой стране. МВФ означает макроэкономическую стабильность".

Также экс-министр изложил политику Зеленского, которая включает в себя акцент на сотрудничестве с МВФ в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов, в том числе лишение их полномочий по расследованию экономических преступлений.

Встреча Зеленского с представителями Американской торговой палаты

В марте Зеленский встречался в представителями Американской торговой палаты — "с элегантно одетыми бизнесменами". Эту встречу Зеленский прокомментировал в соцсетях, "одетый в серую футболку".

Президент Американской торговой палаты Энди Хандер в ответ на это заявил, что "с Порошенко мы в значительной степени чувствуем, что знаем, что произойдет, и мы ожидаем такого же обычного подхода". И добавил, что "нам гораздо меньше известно о кандидате Владимире Зеленском".

Зеленский, по словам Хандера, также передал сообщение о том, что инвесторы могут вести с ними бизнес.

"Мы посмотрели программу Зеленского, задали ему конкретные вопросы, когда встретились с ним", — сказал Хандер. Однако ответы, отметил он, были довольно расплывчаты.

В то же время Хандер отметил, что "было ясно сказано, что программа МВФ будет продолжаться — несмотря на то, что он сделал с МВФ в телешоу".

Напомним, в сериале "Слуга народа" вымышленный украинский президент напивается на ужине с главой МВФ и бросает ее в бассейн.

Инвесторов, которые говорили с Reuters, заверили: Абромавичус и бывший министр финансов Александр Данилюк консультировали Зеленского, но у них есть вопросы относительно отношений комика с олигархом Игорем Коломойским.

Существуют опасения, что президентство Зеленского поможет Коломойскому получить компенсацию или вернуть право собственности на "Приватбанк", который правительство приватизировало в 2016 году.

Напомним, 12 апреля Коломойский признал, что юрист Зеленского – Андрей Богдан — его адвокат.

Экономическая правда