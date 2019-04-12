Все разделы
Укр / Рус

Украина стала одним из лидеров по дешевизне мобильного интернета

Пятница, 12 апреля 2019, 11:10

Средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет 0,51 доллара, что делает нашу страну четвертой в мире по дешевизне мобильного интернета.

Об этом сообщает HowMuch со ссылкой на данные Cable.co.uk.

Проанализировав доступность интернета 230 странах мира, издание пришло к выводу, что самый дорогой мобильный интернет обходится жителям Зимбабве. Там 1 ГБ мобильных данных стоит 75,2 доллара.

 

Дешевле всего мобильный интернет стоит в Индии, Кыргызстане и Казахстане — 0,26 доллара, 0,27 доллара и 0,49 доллара соответственно.

В Беларуси стоимость гигабайта мобильных данных составляет 2,36 доллара, в Турции — 2,25 доллара, в Польше — 1,32 доллара, в Молдове — 2,82 доллара.

 

Напоминаем:

По итогам 2018 года доходы украинских операторов от предоставления интернет-услуг впервые превысили доходы от голосовой связи.

В Украине продолжают внедрять 4G. Так, 12 марта был объявлен очередной тендер на внедрение этой связи.

В то же время в США уже запускают первую общедоступную сеть 5G.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

интернет мобильная связь

powered by lun.ua
Материалы по теме
Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки 8 апреля 2019, 10:55
В Южной Корее и США запустили первые коммерческие сети 5G 5 апреля 2019, 13:50
Житель Буковины майнил криптовалюту через сайты с бесплатной литературой 28 марта 2019, 17:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте