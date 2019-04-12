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SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Пятница, 12 апреля 2019, 09:00

Ракета Falcon Heavy от частной компании Space X успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии, а ее ступени успешно вернулись на Землю.

Space X вела прямую трансляцию запуска на своем Youtube-канале.

Это - первый в истории коммерческий запуск Falcon Heavy.

 

Две из трех ступеней ракеты вернулись на стартовые площадки, а третья, основная,, центральная ступень - на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

Этот запуск является историческим, посколько Space X впервые удалось вернуть и успешно посадить все три ступени ракеты, включая центральную.

 

Спутник Arabsat-6A весом почти 6 тонн должен обеспечить доступ к телекоммуникационным сетям на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Напоминаем:

В начале марта Space X запустила беспилотный космический корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию - в тестовом режиме без экипажа.

Украинская правда

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SpaceX Маск

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