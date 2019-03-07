Новости дня: нефтегазовые аукционы, магазины ІКЕА, налоговые маневры Тимошенко

О проблемах УЗ. "Укрзализныця" более 1,5 месяца не может закупить дизельное топливо из-за отсутствия интереса у компаний-поставщиков.

О нефтегазовых аукционах. В среду состоялся первый пилотный нефтегазовый онлайн-аукцион в системе ProZorro.Продажи.

О подельнике Курченко. Греция отпустила из-под стражи экс-директора "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Евгения Калинина, задержанного в конце февраля по запросу Украины. Он вылетел в Москву.

О магазинах ІКЕА. Представители IKEA обратились к консультантам с просьбой подыскать четыре помещения в составе торговых центров площадью около 500 кв м.

О новом контракте Коболева. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что новый контракт с председателем правления "Нафтогаза", который подпишут после проведения конкурса, будет предусматривать рыночную зарплату и четкие требования к деятельности компании.

О юридических маневрах Тимошенко. Отмена постановлений, которые снижают цены на газ, может привести к удорожанию газа для населения.

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"Укрзалізниця", крупнейший потребитель топлива в стране, столкнулась с его дефицитом. Причина проста: трейдеры не желают сотрудничать с компанией. Почему так произошло, и повезут ли завтра поезда грузы и пассажиров?