Трейдеры объяснили, почему не продают топливо "Укрзализныце"

"Укрзализныця" более 1,5 месяца не может закупить дизельное топливо из-за отсутствия интереса у компаний-поставщиков.

Об этом говорится в материале ЭП Дозаправка "в воздухе": остановится ли "Укрзализныця" из-за нехватки топлива

Как отмечается, последний тендер, объявленный еще 22 декабря прошлого года, до сих пор не состоялся из-за отказа компаний-поставщиков участвовать в торгах.

Свои документы на тендер не подали компании Socar, WOG, ОККО и компания "Анвитрейд", которая за прошлый год продала "Укрзализныце" горючего на 2,74 млрд гривен.

"Мы сомневаемся в экономической целесообразности участия в аукционе на предложенных "Укрзализныцей" условиях", - заявили в Socar.

"Мы не подавали свои предложения, в торгах не участвовали. Невыгодные условия поставки, не видим экономической целесообразности", - прокомментировали в WOG.

Аналогичный ответ ЭП получила от пресс-службы "Анвитрейд": "Наша компания не принимала участия в последних тендерах УЗ. Торги нас не заинтересовали, поскольку в УЗ ожидали более низкую цену, чем ту, по которой мы готовы были поставлять топливо".

"При этом трейдеры имеют и другие замечания к работе крупнейшего потребителя топлива", - говорится в статье.

"Мы высоко оцениваем риски, связанные с отсутствием надежного механизма выполнения тендерных соглашений. Речь идет об отсутствии четкого графика поставок и задержках с оплатой. Трейдер испытывает финансовые и репутационные убытки. Надеемся, УЗ сделает серьезные шаги для изменения данной ситуации", - отметили в Socar.

"Среди вещей, которые можно усовершенствовать, - график поставок, что дало бы возможность планировать отгрузки", - заявили в пресс-службе ОККО. "Укрзализныце" необходимо оптимизировать процесс закупок и улучшить финансовую дисциплину. В идеале она должна перейти на предоплату", - отметили в компании "Анвитрейд".

1 марта "Укрзализныця" в очередной раз продлила срок подачи заявок по четырем тендерам на закупку 60 тысяч тонн дизтоплива до 11 марта в связи с необходимостью анализа ситуации на топливном рынке.

До этого "Укрзализныця" ввела ограничения на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.

В самой компании 1 марта сообщили, что в ближайшие дни должны получить партию горючего объемом 10 тысяч тонн. Кроме того, заявили в УЗ, действующие контракты с поставщиками предусматривают поставку еще 30 тысяч тонн дизеля, что покрывает потребность компании в дизтопливе на 1,5-2 месяца.

Более подробно читайте в материале: Дозаправка "в воздухе": остановится ли "Укрзализныця" из-за нехватки топлива

Экономическая правда