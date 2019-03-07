Гройсман предостерег, что юридические маневры Тимошенко могут увеличить цену на газ

Отмена постановлений, которые снижают цены на газ, может привести к удорожанию газа для населения.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на выездном заседании Совета регионального развития.

Он прокомментировал решение Окружного административного суда Киева по иску Юлии Тимошенко о признании незаконным постановления правительства, которым в октябре 2018 определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

"О постановление, уже с 2018 года действует. Постановление, которое в первой инстанции была остановлена ​​решением суда, не вступившее в силу, она была не действует. Суд остановил неработающую постановление. Мы будем подавать апелляцию и добиваться справедливости, потому что и постановление было законным ", - сказал Гройсман.

"Теперь вторых, хотел бы сказать всем украинском. Как работает механизм цены на газ? Цена на газ сегодня - около 11 тыс за тысячу кубометров. Правительства дано право ограничивать эту цену и мы ее ограничили до 8,55 гр за кубометр. И отмена постановления означает, что для людей этот газ может стоить уже не 8,55, а 11 грн за кубометр ", - заявил премьер.

"Поэтому перед тем, как начать спорить о постановлениях, надо определить, к чему это может привести. Отмена постановлений, снижают цены на газ может привести к удорожанию газа для населения", - отметил Гройсман.

Он в очередной раз заявил, что вопрос изменения цены на газ в низшую сторону может быть решен только в сотрудничестве и при согласовании с Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Напомним:

4 марта коллегия судей Окружного административного суда Киева удовлетворила иск Тимошенко против правительства относительно повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое произошло в мае 2016 года.

Суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров № 315 от 2016 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление недействительно. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.

В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187.

Постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф +").

Экономическая правда