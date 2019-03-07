Гройсман назвал условия нового контракта с главой "Нафтогаза"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что новый контракт с председателем правления "Нафтогаза", который подпишут после проведения конкурса, будет предусматривать рыночную зарплату и четкие требования к деятельности компании.

Об этом он заявил во время общения со СМИ в Виннице, передает Укринформ.

"Новый контракт мы можем заключить на новых условиях. Во-первых, должна быть предусмотрена не заоблачная зарплата, а реальная рыночная зарплата аналогичных компаний Европы. Во-вторых, там должны быть определены очень конкретные задачи для менеджмента компании", - сказал Гройсман.

Он добавил, что задачами должно быть проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на общий транзит газа и продолжение транзита с 1 января 2020 года.

"Нафтогазом на сегодняшний день, 7 марта, отделение газотранспортной системы не осуществлено. Решение правительства по этому вопросу было принято еще 1 июля 2016 года", - сказал Гройсман.

Кроме того, он добавил, что "Нафтогаз" должен кардинально увеличить добычу украинского газа, чтобы отказаться от импорта и снизить цены на газ.

По словам Гройсмана, новый контракт также будет предусматривать четкий план работы на 2019 год помесячно о мероприятиях для продолжения транзита с 1 января 2020 года, увеличения добычи газа.

Премьер-министр заверил, что нет никаких фамилий людей, которые не могли бы принять участие в конкурсе, а среди членов конкурсной комиссии - представители МВФ и Всемирного банка.

Гройсман добавил, что в действующем контракте предусмотрена возможность фактической выплаты заработной платы менеджменту в три-четыре раза больше, чем аналогичному менеджменту в аналогичных государственных компаниях Европейского Союза.

Напомним:

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". Однако премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза".

В то же время Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

На пресс-конференции в среду глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.