IKEA откроет 4 магазина в Киеве в этом году

Представители IKEA обратились к консультантам с просьбой подыскать четыре помещения в составе торговых центров площадью около 500 кв м.

Об этом LIGA.net рассказал президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов.

"Магазины будут заниматься выдачей продукции, которую потребители будут заказывать через интернет", — говорит Непоседов.

По его словам, проблем с предложением нет, каждый торговый центр будет рад открытию небольшого магазина IKEA. Арендатор гарантированно получит большой поток посетителей.

Ранее голландская компания со шведскими корнями IKEA планировала открыть свой первый супермаркет площадью около 6000 кв м в ТРЦ Ocean Mall Вагифа Алиева. Торговый центр, вероятнее всего, не успеют достроить в этом году.

Напомним, конкурент IKEA, компания JYSK, за 4 года планирует открыть в Украине 50 магазинов.