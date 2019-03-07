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Греция отпустила из-под стражи подельника Курченко. Он летит в Москву

Четверг, 7 марта 2019, 12:17
 

Греция отпустила из-под стражи экс-директора курченковской "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Евгения Калинина, задержанного в конце февраля по запросу Украины. Он вылетел в Москву.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение посольства России в Греции в Twitter.

"Экс-исполнительный директор группы ВЕТЭК, объединявшей активы Сергея Курченко, россиянин Евгений Калинин, которого задержали в Греции в конце февраля по запросу Украины, освобожден из-под стражи и вылетел в Москву", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что российского специалиста по энергетике Евгения Калинина задержали 28 февраля в Греции по запросу Украины.

Калинин до прихода в ВЕТЭК имел опыт работы в "ТНК-ВР Коммерс" на должности вице-президента по продажам и логистике. ВЕТЭК он покинул в начале 2014 года и стал советником в компании "Газнефтесервис".

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ВЕТЭК Греция

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