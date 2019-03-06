Новости дня: деньги клана Януковича, реформы в ГФС, конфликт в "Нафтогазе"
О коррупции. Деньги клана Януковича осели в Швейцарии, а не в ЕС.
О реформах. Кабмин разделил ГФС на две структуры.
О добыче нефти и газа. Компания Ахметова на 20 лет купила право добывать нефть и газ на участке в Харьковской области.
О масштабных инвестициях. Dragon Capital приобрел еще один ТРЦ на Позняках.
О выборе богачей. Топ-10 городов, которые выбирают мультимиллионеры.
О конфликте в "Нафтогазе". Коболев не собирается увольняться с должности главы "Нафтогаза".
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