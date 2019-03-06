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Dragon Capital приобрел еще один ТРЦ на Позняках

Среда, 6 марта 2019, 15:12
 

Компания UCPIH Ltd, входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра "Аладдин".

Об этом сообщается в пресс-релизе Dragon Capital.

Стоимость сделки с компанией Meyer Bergman не разглашается.

ТРЦ "Аладдин" имеет площадь 16,466 кв.м и общую арендную площадь 10571 кв. м., и расположен рядом со станцией метро "Позняки", недалеко от торгового центра "Пирамида", который Dragon Capital приобрел в 2016 году.

Благодаря предыдущему владельцу "Аладдин" демонстрировал стабильные показатели даже в периоды кризисов 2008 и 2014, отметили в компании.

В портфель торговых центров Dragon Capital кроме киевских "Piramida" и "Аладдин" входят Sky Park в Виннице и Victoria Gardens во Львове.

Напомним, ранее "ТПС Недвижимость", контролируемая в том числе Игорем Ротенбергом, вела с Dragon Capital переговоры о продаже ТЦ "Ocean Plaza".

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Dragon Сapital

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Экономическая правда
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