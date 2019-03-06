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Компания Ахметова на 20 лет купила право добывать нефть и газ на участке в Харьковской области

Среда, 6 марта 2019, 14:21
 

ООО "Нафтогазсистемы", которое входит в портфель активов ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова, выиграло аукцион Государственной службы геологии и недр и получило право приобрести спецразрешения на пользование недрами Свитанково-Логивской площади (Харьковская обл.).

Об этом 6 марта сообщил начальник отдела по коммуникациям ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелёв.

По его словам, конкурс впервые проводился онлайн в системе Prozorro.Sale.

Финальная стоимость лота составила 85 млн грн.

Соответствующее разрешение предоставляется компании сроком на 20 лет.

Свитанково-Логивская площадь находится на территории Чугуевского, Змиевского, Харьковского районов Харьковской области.

Недра на этой площади можно использовать для проведения геологических изучений нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Из полезных ископаемых здесь можно добывать:  нефть, газ природный, конденсат.

Напомним, что в начале текущего года ДТЭК Ахметова ввела в эксплуатацию одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций, которая размещена в Днепропетровской области.

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ДТЭК Ахметов Нафтогаз

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