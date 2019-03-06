Как самостоятельно купить и растаможить "евробляху". Журналистский эксперимент.

Не секрет, що купити автомобіль у ЄС можна в кілька разів дешевше, ніж в Україні. Зважаючи на популярність "євроблях", на українському ринку з'явилося чимало компаній, які надають послуги з ввезення й розмитнення таких авто.

Найпоширеніші послуги — транспортування авто до українського кордону, поїздка із спеціалістом до ЄС, або огляд кількох автомобілів з експертом. Також є варіант доставки "під ключ", коли автомобіль привозять одразу додому до замовника. Правда, така послуга коштуватиме не менше 800-1000 євро.

До того ж, ніхто не застрахований від шахраїв, які останнім часом активно відпрацьовують цей напрямок. Одна з найпоширеніших "схем" — підробка документів.

Тож надійніше буде самому пройти цей шлях. Самостійно вибрати і привезти автомобіль обійдеться значно дешевше і безпечніше. Автор переконався в цьому на власному досвіді, купивши авто в Литві без посередників.

Як придбати автомобіль та розмитнити його в Україні, які основні етапи треба пройти, які документи необхідні, скільки можна заощадити і скільки часу може знадобитись?

Де шукати авто в Литві

Припустимо, що потенційний покупець визначився з маркою авто і уже прицінився. Проте, перш ніж шукати квитки, перед поїздкою варто обрати кілька варіантів автомобілів обраної вами марки.

Подивитися машини можна на низці сайтів, найпопулярніші — autoplius.lt та autogidas.lt. Зазвичай продавці вказують там не тільки номер телефону, а й електронну пошту, тому можна уточнити окремі деталі, зокрема — перевірити актуальність оголошення. Чимало продавців добре розуміють російську мову.

У Литві є кілька автомобільних ринків, найбільші з них — у Вільнюсі, Каунасі, Маріямполе та Клайпеді.

Автора зацікавила Renault Megane 2012-2013 року випуску. Найбільше варіантів таких авто — у Каунасі. Туди й дорога.

Їхати чи летіти

Дістатися до Литви краще літаком. Це не тільки швидше, а й дешевше, ніж автобусом. Якщо планувати поїздку заздалегідь, то можна придбати квиток на рейс авіакомпанії Ryanair за ціною від 460 грн.

Автор купував квитки за два тижні, тож переліт коштував 870 грн. За квитки на автобус до Каунаса довелось би заплатити 1 250 грн і їхати 22 години.

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Прямого рейсу до Каунаса нема, тож доводиться летіти до Вільнюса. Тривалість польоту — дві години. Вартість ночівлі у хостелі неподалік автовокзалу — 5-10 євро за умови попереднього бронювання.

Дістатися з аеропорту до центру міста можна автобусом або тролейбусом за 1 євро. У салоні приймають готівку, можна скористатися й електронним квитком. З Вільнюса до Каунаса можна доїхати автобусом, розрахунок готівкою прямо у водія. Вартість квитка — майже 7 євро, час у дорозі — півтори години.

Вибір автомобіля

Авторинок у Каунасі в робочі дні працює з 8 до 18 год, а в суботу відкривається на дві години раніше. Площа авторинку — понад 20 га. Тут 30 стоянок для авто. В середньому на ринку виставляють на продаж 6 тис автомобілів на добу, а по суботах їх кількість подвоюється.

Щоб обійти весь ринок, не вистачить і кількох днів, тож аби не втрачати час, зв'язуємося з продавцем. Його компанія має на ринку велику стоянку і спеціалізується на продажі вживаних авто кількох марок віком до десяти років. Їх привозять трейлерами з Нідерландів або Німеччини, де вони були у лізингу.

На цій стоянці близько сотні автомобілів, серед яких — кілька десятків Renault Megane. Офіс компанії — на території стоянки. В офісі показуємо на сайті autoplius.lt, які автомобілі нас цікавлять, і нам дають ключі від обраних моделей.

Перевіряти авто будемо самостійно. Послуги спеціаліста коштують від 100 євро. Ми підготувалися: ще в Україні придбали пристрій для вимірювання товщини фарби на автомобілі, тож насамперед оглядаємо зовнішній стан кузова та перевіряємо, чи авто не потрапляло в ДТП.

Хоча продавець запевняє, що автомобілі не були в ДТП та мають оригінальний пробіг, усе потрібно перевірити. Серед кількох автомобілів зупиняємося на сірому Renault Megane 2013 року випуску вартістю 5,5 тис євро. Після більш детального огляду вирішуємо випробувати автомобіль на дорозі.

Помічник прикручує тимчасові номерні знаки, щоб можна було виїхати в місто, та сідає на заднє сидіння. На дорозі автомобіль показує себе добре, тож вирішуємо купувати. У разі потреби його можна додатково перевірити на СТО, яких багато навколо ринку. Це дешевше, ніж наймати спеціаліста.

На що звертати увагу при виборі авто

Кузов. Обов'язково перевірте, чи всі деталі оригінальні, чи збігаються маркування та рік випуску на склі й фарах. Перевірте товщинометром, чи має кузов шпаклівку та додаткове фарбування, сліди зварювання та корозії.

Усі болти не повинні мати слідів скручування. Якщо такі є, питайте продавця, навіщо відкручувалися двері, капот чи багажник.

Салон. Зважайте на потертості ручки перемикання передач, керма, накладок на педалях. Це може свідчити про надто великий пробіг автомобіля або агресивний стиль водіння власника. Перевірте всі функції: склопідйомники, систему кондиціонування, справність освітлення, склоомивачі, двірники.

Двигун повинен працювати рівно. Запах диму не повинен потрапляти в салон. Диму не повинно бути багато, він не повинен бути чорним.

Документи. Уважно вивчайте сервісну книжку, перевірте, чи вона не підроблена. Про це може свідчити заповнення однією ручкою чи одним почерком. Зверніть увагу на пробіг після кожного технічного огляду. Звіряйте номери кузова та двигуна з даними в документах.

Оформлення та виїзд

Деякі фірми беруть на себе зобов'язання зняти авто з реєстрації та поставити транзитні номерні знаки. Втім, це можна зробити самостійно. Тут є служба Regitra — аналог українського сервісного центру МВС — розташована одразу біля ринку.

Обираємо перший варіант. Поки упродовж двох годин зігріваємося кавою в офісі компанії-продавця, нам оформлюють пакет документів. Серед них обов'язково мусить бути сертифікат на автомобіль, договір купівлі-продажу, документ про отримання тимчасових номерних знаків, тимчасова страховка.

Одразу після купівлі автомобіля слід зв'язатися з митним брокером і почати попередню процедуру розмитнення.

Звісно, обрати конкретного брокера і домовитись з ним необхідно заздалегідь, ще в Україні. Договір у такому разі не підписується, гроші наперед сплачувати теж ніхто не вимагає. Йдеться про рамкову попередню домовленість. Лише після придбання машини, коли уже відомі її технічні характеристики і на руках є техпаспорт, брокеру надсилається весь пакет документів разом із персональними даними власника. Для цього підійде будь-який мессенджер.

Робота митниці влаштована таким чином, що без послуг брокера не обійтися: вони мають доступ до спеціального програмного забезпечення. Вартість послуг брокера становить 100-400 дол.

Брокер розраховує повну вартість розмитнення і надсилає реквізити митниці для сплати. Виходить майже 60 тис грн. Переказати кошти можна онлайн (Приват 24, Монобанк). Після сплати брокер надсилає номер попередньої декларації. Без нього не пропустять через прикордонний митний пункт.

Ми заздалегідь запланували ночівлю у Каунасі, де також є чимало бюджетних хостелів. З Каунаса до Києва через Польщу — близько 1 200 км. Через Білорусь — на 400 км менше, але їхати не наважуємося.

Перед поїздкою варто врахувати, що більшість автомобілів продають на літніх шинах, а вартість дизелю в Литві на 5-7 грн вища, ніж в Україні. Тож, заправившись та змінивши шини, прямуємо до пункту пропуску Устилуг.

Митниця і черги

До пункту пропуску прибуваємо вночі та потрапляємо в чергу з польського боку. Прикордонники пропускають по шість-десять автомобілів кожні півгодини. У черзі їх більше ста. За кілька годин перетинаємо польський кордон та наближаємося до української зони митного контролю.

Автомобілі з українською та іноземною реєстрацією після перевірки документів одразу пропускають. Ті, хто везуть авто для розмитнення, затримуються довше. Для таких транспортних засобів тут окрема черга та окрема стоянка.

Оформленням машин, які перебувають в режимі імпорту, на пункті пропуску Устилуг займається два працівники. За годину вони оформлюють не більше чотирьох автомобілів. Перед нами в черзі — понад 80 машин.

На території митниці нема ні магазинів, ні закладів харчування, тож варто запастися не лише терпінням, а й сніданком, обідом та вечерею.

Вийти з пункту митного контролю можна, але для цього потрібно написати заяву на ім'я начальника митного посту, залишити документи на авто та ключі. Прикордонники контролюють наявність дозволу на вихід.

Митний пост розташований безпосередньо в місті Устилуг, тож при бажанні можна навіть заночувати у місцевому готелі. Вартість номерів — 200-500 грн.

Через півтори доби очікування наближається черга для оформлення авто. Працівниця митниці переносить у базу його технічні дані, робить фото на свій смартфон, перевіряє показники одометра, кількість подушок безпеки, наявність аудіопристроїв. Отримуємо акт огляду авто та можемо їхати.

Розмитнення

Щоб остаточно оформити розмитнення, потрібно приїхати до заздалегідь визначеного у попередній декларації митного посту.

Законодавство дозволяє розмитнити автомобіль у будь-якому пункті без прив'язки до місця реєстрації, тож обираємо найближчий у Києві.

Через два дні після ввезення автомобіля приїжджаємо на митний пост "Столичний". Він працює не цілодобово, як прикордонні пункти, а з 9 години ранку. Перед початком роботи уже зібралася черга автомобілістів.

Щоб заїхати на територію, потрібно написати заяву, що водій погоджується сплатити за послуги митниці і приймає правила. Усе, що нам потрібно, — зайти на прийом до митного інспектора, щоб внести в базу інформацію та дочекатися оформлення автомобіля. Займаємо чергу біля кабінету. Читай также Конец льготного периода растаможивания "евроблях". Что дальше Конец близко. Как "избавиться" от авто на еврономерах Сколько стоит растаможка авто по новому закону. Калькулятор

Через кілька годин підходить черга. Оформлення триває 10 хв. Після сімох годин на митниці отримуємо пакет документів, які підтверджують розмитнення авто. Послуги митниці коштують 1 020 грн. Умови на цьому митному пункті значно кращі, ніж на прикордонному. Тут є недорогий заклад громадського харчування, кулери з водою, а в коридорі — дивани і телевізори.

Автомобіль уже розмитнений, але номерні знаки досі литовські. Для їх заміни потрібно отримати сертифікат відповідності. У Києві є кілька центрів сертифікації. Послуга коштує 2-2,5 тис грн за загальною чергою (10-15 днів), але через посередників можна зробити сертифікат за день за 4 тис грн.

Записуємося у загальну електронну чергу в ДП "ДержавтотрансНДІпроект".

Черга просувається зі швидкістю 25-30 авто за добу. Коштує послуга 2 166 грн.

Перед нами ще понад 300 людей, тож через 10-12 днів отримаємо сертифікат.

Після цього залишиться лише зареєструвати автомобіль у сервісному центрі МВС та отримати українські номерні знаки. Вартість такої послуги — 581 грн.

Таким чином, враховуючи всі витрати, автомобіль Renault Megane 2013 року випуску разом з розмитненням обійшовся у майже 8 тис євро. В Україні автомобіль у такій же комплектації коштує від 9 тис євро.

Розрахунок вартості поїздки з Києва до Литви та назад

Автобус до аеропорту з метро Харківська — 60 грн

Квиток на літак до Вільнюса — 870 грн

Автобус з аеропорту у Вільнюсі — 1 євро (32 грн)

Автобус до Каунаса — 7 євро (224 грн)

Автобус у Каунасі до авторинку — 1,7 євро (54 грн)

Ночівля у хостелі у Вільнюсі — 7 євро (224 грн)

Ночівля у Каунасі 10 євро (320 грн)

Зворотний шлях на автомобілі (1 054 км при середньому споживанні 5 л дизельного пального на 100 км, 53 л): заправка в Литві 30 л по 1,1 євро — 33 євро (1 056 грн), заправка в Україні 30 л — 900 грн.

Разом — 3 740 грн