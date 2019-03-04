Новости дня: взятки Кучме от Коломойского и увольнение Гладковского

О взятках Кучме от Коломойского. Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по факту вымогательства и получения экс-президентом Леонидом Кучмой и его зятем Виктором Пинчуком 110 млн долларов взятки от Игоря Коломойского.

О налогах для ІТ-ФОПов. В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать пятую группу единого налога исключительно для представителей IT-отрасли Украины.

О "земельном законе". Кабинет министров должен подать до 1 марта в Верховную Раду проект закона "Об обороте земель с/х назначения", но правительство Гройсмана уже в третий раз бойкотирует это требование принятого ранее закона.

Об увольнении Гладковского. Президент Петр Порошенко заявил, что утром, 4 марта, подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

О ценах на газ. Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

О зарплате Коболева. Глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев отказался называть точную сумму своей зарплаты, уточнив только, что в ней больше семи цифр до запятой.

Аромат бренда. Как компании используют запах для увеличения продаж

В эру информационных технологий визуальная реклама становится "белым шумом" и все больше компаний прибегают к охоте на клиентов "через нос". Что такое аромамаркетинг, как он влияет на людей и насколько делает успешным бизнес.