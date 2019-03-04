Суд признал незаконным старое постановление Кабмина о ценах на газ

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Об этом сообщается на сайте суда.

Указанное постановление утратило силу еще 19 октября 2018 года, после очередного повышения цен на газ до 8550 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, решение суда не позволит пересмотреть текущую цену на газ.

Дело рассматривалось по иску Юлии Тимошенко, ОО "Тарифная мобилизация" к Кабинету министров Украины.

Рассмотрение данного дела проходило с 2016 года. Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел, отмечается в сообщении суда.

Отмечается, что суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службой Украины.

В суде заявили, что это привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.

"Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.

Постановлением был установлен предельный уровень розничных цен на природный газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

Согласно данным в базе на сайте Рады, постановление утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.

В пресс-службе "Батькивщины" заявили, что теперь у юристов есть база для обжалования всех других постановлений об установлении цены на газ.

Напомним:

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.

В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187.

Постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф +").