Кабмин уже в третий раз сорвал срок подачи в Раду законопроекта "Об обороте земель"

Кабинет министров Украины должен подать до 1 марта в Верховную Раду проект закона "Об обороте земель с/х назначения", но правительство Гройсмана уже в третий раз бойкотирует это требование принятого ранее закона.

Об этом сообщил представитель общественной коалиции за отмену моратория Дмитрий Ливч.

Так, напоминает он, продолжая мораторий на куплю-продажу сельхозземель в 2015 и 2016 годах, Верховная Рада также законодательно обязывала КМУ "разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Сначала - до 1 марта 2016 года, затем - до 1 июля 2017 года.

"Как и в предыдущие годы, Кабмин законопроект не внес и не сообщил о причинах систематического нарушения законодательных требований. Как и о том, кто в правительстве персонально несет ответственность за бойкот земельной реформы, а следовательно - за недополученные Украиной миллиардные инвестиции в агросектор", - отмечает Ливч.

Согласно информации из Меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, Кабинет Министров уже давно подготовил соответствующий проект закона, но не подает его в парламент.

Во время заседания правительства 13 февраля, Кабмин публично информировал о своем намерении подать в парламент данный законопроект вовремя, и даже утвердил План организации по подготовке документа. Согласно этому плану, документ должны были подготовить профильные ведомства - Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Держгеокадастр и Минюст до 15 февраля.

Напомним:

4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении действия земельного моратория до 2020 года, хотя МЭРТ предложило Порошенко ветировать закон.

7 февраля закон вступил в силу. В то же время, этим законом Кабмин обязан до 1 марта 2019 представить на рассмотрение парламента законопроект "Об обороте земель".

В декабре 2018 рабочая группа аграрного комитета Верховной Рады также подготовила свое видение формата рынка земли.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

6 февраля 2019 года общественная коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций. Поддержать инициативу можно по ссылке.

Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

Читайте также: Как будут продавать и покупать землю: новый законопроект

Экономическая правда