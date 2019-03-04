Порошенко уволил Гладковского

Президент Петр Порошенко заявил, что утром, 4 марта, подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом он сказал во время выступления на Совете регионального развития в Николаеве.

Такое решение он принял через неделю после резонансного расследования журналистов о хищениях в оборонной сфере. В понедельник, 4 марта, журналисты должны опубликовать вторую часть материалов.

По словам Порошенко, он также уволил Гладковского от должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Он добавил, что его решение не является судебным приговором, но пытается сделать все, чтобы создать все условия для качественного расследования.

"Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуация, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи с президентом", - заявил Порошенко, добавив, что для него главным является оборона, армия и защита страны.

Он также заявил, что поручил Секретарю СНБО Александру Турчинову на среду подготовить заседание по деятельности "Укроборонпрома", а также обратился к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации в СМИ и расставить все точки на "і".

"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ", - сказал глава государства.

"Все хотят знать правду и я как президент хочу знать, и для этого будут созданы все необходимые условия", - добавил он и призвал также правоохранительные органы быть максимально открытыми и информировать общество о ходе расследования настолько, насколько позволяет следствие.

Порошенко также вспомнил кандидатов в президенты, которые комментируют журналистское расследование о хищении в "Укроборонпроме".

По его словам, среди кандидатов в президенты являются те, которые будучи на руководящих должностях, разбазаривали и разворовывали армию, распродавали госпитали и "благодаря этим героиням и героям" на момент вторжения России, украинская армия была голая и босая.

"И теперь они еще имеют совесть судить тех, кто восстанавливал нашу армию... но история все и всех расставит на свои места", - сказал президент.

Он отметил, что перед выборами может быть много грязи, в том числе фейковой.

Напомним:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий.

Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.

Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ.

В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.

В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.

Украинская правда