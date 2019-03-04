САП закрыла дело о взятках Кучме от Коломойского за "Укрнафту"

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по факту вымогательства и получения экс-президентом Леонидом Кучмой и его зятем Виктором Пинчуком 110 миллионов долларов взятки от Игоря Коломойского за право контроля над компанией "Укрнафта".

Об этом сообщили в ГПУ в ответ на запрос "Наші гроші".

Постановление о закрытии уголовного производства №42015000000000425 было вынесено 2 августа 2018 прокурором САП, который осуществлял процессуальное руководство в этом деле. Он установил отсутствие состава уголовного преступления.

4 марта 2015 года на заседании Спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Игорь Коломойский заявил, что с 2003 года ежемесячно предоставлял 5 млн долларов (всего 110 млн долларов) взятки по требованию тогдашнего президента Леонида Кучмы за его зятя Виктора Пинчука за право управлять компанией "Укрнафта" .

"Все предоставлено в английский суд, можем предоставить все сюда. Эти счета идентифицированы как счета Пинчука и Кучмы", - заявил Коломойский.

11 марта 2015 года комиссия ВР обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по этому факту. При этом глава парламентской комиссии Борис Филатов заявлял, что "свифты, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку и переданные в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру".

18 марта 2015 года расследование было начато.

По данным госреестра судебных решений, адвокат Коломойского предоставил следствию копии документов, среди которых - копия соглашения о сотрудничестве по достижению оперативного контроля на ОАО "Укрнафта" от 25 января 2003 года, в соответствии с которой неперсонифицированные лица договорились об осуществлении контроля над "Укрнафтой", в том числе: обеспечение назначения на должность председателя правления нового лица; до 1 мая 2003 года избрание на общем собрании акционеров новых членов Наблюдательного совета ОАО "Укрнафта" и др.

Во исполнение этих договоренностей 30 января 2003 был избран новый председатель правления "Укрнафты" - Игорь Палица, который в период до апреля 2003 совершил смену правления и назначил новых заместителей председателя правления и главного бухгалтера общества.

Кроме того, установлено, что 21 марта 2003 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Укрнафта" был избран новый Наблюдательный совет и его председатель. В Наблюдательный совет общества был включен сам Коломойский и четыре человека из его окружения.

Председателем Наблюдательного совета общества избран Юрий Бойко (будущий министр топлива при президенте Януковиче), председателем правления "Укрнафты" стал приближенный к Коломойскому человек.

Напомним, недавно Верховный Суд признал незаконными поставки нефти "Укрнафтой" фирмам Коломойского без предоплаты.