"Больше семи цифр до запятой" — Коболев о своей зарплате

Глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев отказался называть точную сумму своей зарплаты, уточнив только, что в ней больше семи цифр до запятой.

Так Коболев ответил на соответствующий вопрос во время программы Рандеву на 5 канале, сообщает "Лига.Финансы".

Отказ назвать точную сумму глава Нафтогаза мотивировал корпоративными правилами.

"Не могу это комментировать, поскольку эта информация является конфиденциальной. У нас в Нафтогазе есть правило — не комментировать индивидуальную зарплату человека", — сказал он, добавив, что по "украинским меркам она большая".

Также Коболев рассказала, что не заполняет электронную декларацию, так как находится за пределами действия соответствующего законодательства.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде — это более семи цифр до запятой. А сколько точно — можно считать", — добавил он.

Напомним, в январе текущего года премьер-министр Владимир Гройсман предложил набсовету Нафтогаза пересмотреть контракты с руководством и исключить из них "заоблачные зарплаты".

В ответ Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Ранее сообщалось, что набсовет НАКа решил продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.

Позже Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом Нафтогаза.