Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать пятую группу единого налога исключительно для представителей IT-отрасли Украины.
Законопроект №10094 опубликован на сайте Рады, передает Ain.ua.
К пятой группе предлагается отнести ФЛП, предоставляющие услуги в сфере IT: издание компьютерных игр и другого программного обеспечения, программирование, консультирование, обработка данных, размещение информации на веб-узлах.
Согласно законопроекту, такие ФЛП не должны использовать труд наемных лиц, а их доход не должен превышать 7,5 млн грн в год.
Также ФОП на 5-й группе будут иметь право использовать в своей работе оборудовани и помещение, принадлежащие другим ФЛП или юрлицам, не заключая с ними трудового договора (таким образом нивелируется одна из норм, прописанных в нашумевшем законопроекте Минсоцполитики).
Законопроектом предлагается постепенно наращивать налоговую ставку для 5-й группы – по 1% в год до 10% в 2025 году:
- 5% дохода с 1 января 2020 года,
- 6% дохода с 1 января 2021,
- 7% дохода с 1 января 2022 года,
- 8% дохода с 1 января 2023,
- 9% дохода с 1 января 2024,
- 10% дохода с 1 января 2025 года.
Если же годовой доход ФЛП 5-й группы будет превышать 7,5 млн грн, предлагается установить ставку налога в размере 15%. Такой же налог будет применяться для случаев, когда ФЛП на 5-й группе получает доход от видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.
Согласно законопроекту, ЕСВ для плательщиков пятой группы с 2020 года составит двойной размер минимального страхового взноса.
Напомним, Минсоц намеревался запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу: Предпринимателям здесь не место: зачем Кабмин объявил войну ФЛП
После того, как против инициативы выступили представители IT-индустрии, президент и премьер пообещали не усложнять для них условия работы.
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