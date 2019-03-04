Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу

В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать пятую группу единого налога исключительно для представителей IT-отрасли Украины.

Законопроект №10094 опубликован на сайте Рады, передает Ain.ua.

К пятой группе предлагается отнести ФЛП, предоставляющие услуги в сфере IT: издание компьютерных игр и другого программного обеспечения, программирование, консультирование, обработка данных, размещение информации на веб-узлах.

Согласно законопроекту, такие ФЛП не должны использовать труд наемных лиц, а их доход не должен превышать 7,5 млн грн в год.

Также ФОП на 5-й группе будут иметь право использовать в своей работе оборудовани и помещение, принадлежащие другим ФЛП или юрлицам, не заключая с ними трудового договора (таким образом нивелируется одна из норм, прописанных в нашумевшем законопроекте Минсоцполитики).

Законопроектом предлагается постепенно наращивать налоговую ставку для 5-й группы – по 1% в год до 10% в 2025 году:

5% дохода с 1 января 2020 года,

6% дохода с 1 января 2021,

7% дохода с 1 января 2022 года,

8% дохода с 1 января 2023,

9% дохода с 1 января 2024,

10% дохода с 1 января 2025 года.

Если же годовой доход ФЛП 5-й группы будет превышать 7,5 млн грн, предлагается установить ставку налога в размере 15%. Такой же налог будет применяться для случаев, когда ФЛП на 5-й группе получает доход от видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.

Согласно законопроекту, ЕСВ для плательщиков пятой группы с 2020 года составит двойной размер минимального страхового взноса.

Напомним, Минсоц намеревался запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу: Предпринимателям здесь не место: зачем Кабмин объявил войну ФЛП

После того, как против инициативы выступили представители IT-индустрии, президент и премьер пообещали не усложнять для них условия работы.