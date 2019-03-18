Новости дня: о контракте Коболева, новых iPad и валютной интервенции

О чем все говорили сегодня?

О контракте Коболева. Кабинет министров на заседании 20 марта будут принимать решение о продлении на год контракта с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

О новых iPad. Apple представила новые модели планшетов - iPad Air и iPad Mini.

О валютной интервенции. Национальный банк Украины в период с 11 по 15 марта продал на межбанковском валютном рынке 109,5 миллиона долларов, что почти вдвое больше, чем за весь период с начала года.

О ремонте на Шулявке. На Шулявском путепроводе в Киеве начались работы по демонтажу.

О демонтаже в Чернобыле. Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (старого "саркофага" над разрушенным четвертым блоком станции) с ожидаемой суммарной стоимостью 2,547 миллиарда гривен.

О большом слиянии. Ведущие немецкие банки Deutsche Bank и Commerzbank проводят переговоры о возможном слиянии.

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Как будет выглядеть "цифровая" Украина: репортаж из Эстонии

Эстония внедряет в Украине "сердце" цифрового государства IT-систему "Трембита" — адаптированную версию эстонской X-Road. ЭП съездила в Таллин, чтобы своими глазами увидеть, как X-Road помогает процветанию Эстонии.