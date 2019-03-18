Apple выпустила две новых модели iPad

Apple представила новые модели планшетов - iPad Air и iPad Mini.

Об этом сообщается в релизе компании.

Новый iPad Air получил экран диагональю 10,5 дюйма, диагональ iPad Mini – 7,9 дюйма.

В новые iPad установлены процессоры Apple A12 Bionic с чипом для обработки нейронных вычислений и 4-ядерной графической подсистемой.

У обоих устройств новые камеры: основной объектив на 8 МП и фронтальная на 7 МП.

Все модели представлены в трех цветах – серебро, золото и "серый космос" – с памятью 64 Гб или 256 Гб.

Цена iPad Air – от 499 долларов (с поддержкой WiFi) до 629 долларов (с поддержкой WiFi и SIM-карты).

Стоимость iPad Mini начинается от 399 долларов (с поддержкой WiFi) до 529 долларов (с поддержкой WiFi и SIM-карты).

Работать на устройствах можно с помощью стилуса Apple Pencil первого поколения, его можно приобрести отдельно за 99 долларов. Смарт-клавиатура для iPad Air с возможностью поддержки более чем 30 языков обойдется в 159 долларов.

Заказать новые iPad в странах первой волны, включая США, Великобританию, Германию и Польшу, можно уже сегодня, доставлять их начнут со следующей недели. Дата релиза и цены в Украине пока неизвестны.

Следующая презентация новых продуктов Apple запланирована на 25 марта. Ожидается, что Apple представит новые сервисы: сервис потокового телевидения, потенциального конкурента Netflix, и сервис подписки на онлайн-версии газет и журналов, который будет встроен в существующий Apple News.

Напомним, осенью 2019 года компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.

СМИ сообщали, что новый складной iPhone может быть выпущен в 2020 году.

В 2013 году Apple занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов и остается там до сих пор.