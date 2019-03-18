НБУ на минувшей неделе резко увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины в период с 11 по 15 марта продал на межбанковском валютном рынке 109,5 миллиона долларов, что почти вдвое больше, чем за весь период с начала года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные НБУ.

Объем покупки валюты на минувшей неделе упал до 15 млн долларов с 211,7 млн долларов неделей ранее, в результате чего чистая продажа валюты составила 94,5 млн долларов.

Информация об инструментах интервенций, который Нацбанк использовал на прошлой неделе, пока отсутствует.

Участники рынка называют одной из причин таких интервенций выплату "Укрзализныцей" на минувшей неделе 175 млн долларов в счет частичного погашения еврооблигаций и купона по ним.

В "Укрзализныце" предположили, что валютные колебания могли стать следствием совпадения других факторов.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке 761,6 млн долларов, а продал – 166,83 млн долларов.

Гривня резко подешевела впервые с середины февраля: доллар на межбанке приблизился к отметке 27 грн за доллар, евро – снова дороже 30 грн.