Официально: Deutsche Bank и Commerzbank начали переговоры о слиянии

Ведущие немецкие банки Deutsche Bank и Commerzbank проводят переговоры относительно возможного слияния.

Об этом сообщили оба финансовые учреждения, передает DW.

В частности, сообщается, что правление Deutsche Bank "приняло решение проверить стратегические опции". Проверка должна определить, усилят эти опции доходность и перспективы роста банка. Финансовое учреждение указало при этом на отсутствие гарантий, что это приведет к какой-либо транзакции.

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинґ в сообщении для сотрудников банка отметил, что вопрос слияния ни в коем случае не является решенным.

В свою очередь Commerzbank (объем активов которого составляет 462 млрд евро) сообщил о "переговорах о возможном будущего слияния, результат которых не является определенным".

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине активов банка в Европе после британского HSBC и французского BNP Paribas — около 1,9 трлн евро.

Напоминаем:

После трех лет убытков, нескольких попыток реструктуризации, перестановок в руководстве, снижения рейтингов и провала американским подразделением Deutsche Bank стресс-тестов ФРС США многие инвесторы потеряли веру в крупнейший банк Германии, акции которого упали на 43% в 2018 году.