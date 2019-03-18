Демонтаж старого "Укрытия" на ЧАЭС будет стоить 2,5 миллиарда

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (старого "саркофага" над разрушенным четвертым блоком станции) с ожидаемой суммарной стоимостью в 2,547 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствуют данные в электронной системе закупок ProZorro, передает "Интерфакс-Украина".

Конечный срок подачи тендерных предложений – 15 апреля, аукцион состоится 21 мая, срок оказания услуг – 20 декабря 2023 года.

Как сообщалось, ранее над старым объектом "Укрытие" был надвинут новый безопасный конфайнмент (НБК), строительство которого началось еще в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году.

Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в 1,5 млрд евро.

В настоящее время на промышленной площадке ЧАЭС продолжаются пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем нового безопасного конфайнмента.

Напомним, ЕС помог построить в Чернобыльской зоне три хранилища для отходов.

В 2018 году Кабинет министров поддержал проект по развитию ветроэнергетики в Зоне отчуждения.

В октябре-2018 в Припяти на территории Чернобыльской АЭС официально открыли солнечную электростанцию Solar Chernobyl.