Как демонтируют Шулявский мост

На Шулявском путепроводе в Киеве начались работы по демонтажу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано прилегающими улицами.

Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Общественный транспорт с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.

Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.

Напоминаем:

Право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма "Североукраинский строительный альянс", связанная с нардепом Максимом Микитасем.

Максим Микитась - народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "клевера" с тремя съездами (вместо классических для "клевера" четырех).

Общая сметная стоимость строительства составит около 1 миллиарда гривен, сроки выполнения работ - 17,5 месяцев.

Общественная организация подала иск в суд против КГГА с требованием отменить реконструкцию Шулявской развязки по проекту "неполного четырехлистника".

В мае 2017 года на сайте Киевского городского совета была создана петиция №6240 с требованием реализовать на Шулявке трехуровневую развязку с реверсивным кольцом. В августе петиция набрала необходимые 10 тыс голосов и была передана на рассмотрение в профильные комиссии Киевсовета.

По словам пресс-службы КГГА, проектные решения варианта трехуровневой развязки были направлены в Департамент градостроительства и архитектуры, где уже рассматривались материалы разработанного ТЭО двух других проектов.

Автор трехуровневой развязки Виктор Петрук заявил, что его проекту не дают пройти государственную экспертизу технико-экономического обоснования.

Киевская городская государственная администрация своим распоряжением №1148 утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана.

Это произошло на следующий день после того, как комиссия Киевсовета по вопросам транспорта не поддержала петицию киевлян, которая предусматривает проведение международного конкурса на лучший проект реконструкции.

Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "клевера" с тремя съездами (вместо классических для "клевера" четырех).

Главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник заявил, что демонтажные и строительные работы ведутся "с таким расчетом, чтобы на будущее было пространство для каких-то других инженерно-транспортных решений".

"Сети начали переводить так, чтобы быть на 100 процентов уверенными, что в строительную систему поместится нечто большее. Например, вдруг потомки захотят построить развязку по чертежам Виктора Петрука", - отметил чиновник.

Экономическая правда