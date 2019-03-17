Новости выходных: о ремонте на Шулявке, помощи от ЕС и 100-летних мостах

О чем все говорили на выходных?

О ремонте на Шулявке. В Киеве в ночь на 17 марта полностью перекрыли Шулявский путепровод, движение транспорта організовано по прилегающим улицам.

О монетизации субсидий. В правительстве заявили, что программа монетизации субсидий проходит слаженно, и выплачено уже около 350 миллионов гривень.

О 100-летних мостах. В УЗ рассказали, сколько дефектных путей и мостов ожидают ремонта.

О комфортности Киева. Столица Австрии Вена десятый год подряд возглавляет рейтинг самых комфортных для жизни городов, Киев - на 173 месте.

Об аудите "Укроборонпрома". Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает аудит "Укроборонпрома".

О помощи от ЕС. В Украине работает оценочная миссия Европейского Союза по вопросу предоставления нашей стране второго транша макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

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Как "взламывают" Telegram с двухфакторной авторизацией

У бизнесменов и политиков в активных сессиях Telegram стали появляться значки вторых устройств. Что происходит? Ничего нового, обычный "взлом".

Экономическая правда