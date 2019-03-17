Шулявский путепровод полностью перекрыли на время ремонта

Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киеве в ночь на 17 марта полностью перекрыли Шулявский путепровод, движение транспорта организовано по прилегающим улицам.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Этой ночью мы начинаем работы по демонтажу путепровода. А старт строительства нового моста планируем в апреле", - написал он.

"До конца года должен быть осуществлен большой объем работ по возведению этого объекта. Для этого нам также нужно снести часть цеха номер 5 завода "Большевик". Там будет построена новая часть транспортной развязки", - рассказал Кличко.

"По оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость - около 1 млрд гривень", - сообщил мэр.

"Сегодня в Киеве требуют ремонта более 70 мостов и путепроводов, находящихся в предаварийном состоянии. И мы постепенно обновляем их. Но на это нужны колоссальные средства и время. Поскольку в содержание городской инфраструктуры десятилетиями не вкладывали денег", - посетовал Кличко.

Ранее водителям показали схему движения на время ремонта.

Также городские власти изменили маршруты общественного транспорта.

Напомним:

27 февраля 2017 в Киеве частично обрушился Шулявский мост.

В июле 2018 Киевская администрация утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана.

Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "клевера" с тремя съездами (вместо классических для "клевера" четырех).

К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Проект трехуровневой развязки с реверсивным кольцом был отклонен.

По данным "Схем", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма "Североукраинский строительный альянс", связанная с нардепом и экс-руководителем корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем.

Экономическая правда