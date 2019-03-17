В "Укрзализныце" рассказали, сколько дефектных путей и мостов ожидают ремонта

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Длина железнодорожного полотна, которое остается без надлежащего технического обслуживания путей, ежегодно растет.

Об этом пишет медиацентр "Укрзализныци" Магистраль.

Железнодорожная инфраструктура Украины из-за нехватки средств постепенно теряет свою мощность, отмечается в материале.

По данным Департамента путей и сооружений компании по состоянию на 1 января текущего года развернутая длина главных путей составляет более 27 тыс. км.

На начало нынешнего года протяженность путей с просроченными сроками реконструкции составила 2431,9 км. Усиленного капитального ремонта ожидают 1255,3 км путей, а капитального - 4735,5 км.

Между тем на железной дороге эксплуатировалось почти 122 тыс. дефектных рельсов и более 25 тыс. мест временного восстановления рельсовых плетей бесстыкового пути.

Из-за хронического недофинансирования ремонтных работ и реконструкции ухудшается техническое состояние не только путей, но и искусственных сооружений. Сейчас компания эксплуатирует 17,5 тыс. Таких объектов, среди которых почти 7 тыс. мостов, 90 путепроводов, 251 пешеходный мост и тому подобное.

В то же время разного рода дефекты имеют более 2,5 тыс. сооружений (14,3% от общего количества). Еще хуже ситуация с железнодорожными мостами: 1431 из них имеет неисправности, это 20,5% от общего количества.

Причиной сложного технического состояния искусственных сооружений часто является их преклонный возраст. На начало нынешнего года 34,6% пролетных строений мостов эксплуатируются от 50 до 100 лет. А 15% сооружений "работают" уже более 100 лет.

Дефекты инженерных сооружений, как и неудовлетворительное состояние пути, становятся причиной установления предупреждений об ограничении скорости движения поездов. Сегодня действует 102 таких предупреждения.

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