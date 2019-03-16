Самые комфортные города: Вена снова на первом месте, Киев - 173-ий

Столица Австрии Вена десятый год подряд возглавляет рейтинг самых комфортных для жизни городов.

Соответствующий рейтинг составила международная консалтинговая компания Mercer.

Всего в рейтинге 231 город из многих стран мира.

Лучшим городом по комфортности жизни по рейтингу Mercer является столица Австрии Вена, вторая ступенька у Цюриха (Швейцария).

На третьем месте - канадский город Ванкувер. Также в первой десятке: Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германий), Копенгаген (Дания).

Замыкают первую десятку два швейцарских города - Женева и Базель. Столица Украины Киев в данном рейтинге оказалась аж на 173-м месте.

Рейтинг формировали, учитывая 10 показателей: развлечения, качество жилья, транспорт, климат, образование, качество медицины, общественный транспорт, политическая и социальная среда, социокультурная среда и доступность потребительских товаров.

Напомним:

По индексу качества жизни от исследовательского сервиса Numbeo лидером среди украинских городов стал Львов.

Львов занял в рейтинге 175-е место (115,04 баллов), столица Украины Киев - на 192-м месте (104,46 баллов). На 195 строчке рейтинга по индексу качества жизни оказалась Одесса (102,45), сразу за ней Харьков (101,86), а 202 место у Днепра (94,46).

Экономическая правда