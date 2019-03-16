Самые комфортные города: Вена снова на первом месте, Киев - 173-ий
Столица Австрии Вена десятый год подряд возглавляет рейтинг самых комфортных для жизни городов.
Соответствующий рейтинг составила международная консалтинговая компания Mercer.
Всего в рейтинге 231 город из многих стран мира.
Лучшим городом по комфортности жизни по рейтингу Mercer является столица Австрии Вена, вторая ступенька у Цюриха (Швейцария).
На третьем месте - канадский город Ванкувер. Также в первой десятке: Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германий), Копенгаген (Дания).
Замыкают первую десятку два швейцарских города - Женева и Базель. Столица Украины Киев в данном рейтинге оказалась аж на 173-м месте.
Рейтинг формировали, учитывая 10 показателей: развлечения, качество жилья, транспорт, климат, образование, качество медицины, общественный транспорт, политическая и социальная среда, социокультурная среда и доступность потребительских товаров.
Напомним:
По индексу качества жизни от исследовательского сервиса Numbeo лидером среди украинских городов стал Львов.
Львов занял в рейтинге 175-е место (115,04 баллов), столица Украины Киев - на 192-м месте (104,46 баллов). На 195 строчке рейтинга по индексу качества жизни оказалась Одесса (102,45), сразу за ней Харьков (101,86), а 202 место у Днепра (94,46).
Экономическая правда
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