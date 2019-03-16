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Украина не получит 500 миллионов евро от ЕС в марте

Суббота, 16 марта 2019, 13:18

В Украине работает оценочная миссия Европейского Союза по вопросу предоставления нашей стране второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро.

Об этом сказал в комментарии УНИАН заместитель министра финансов Василий Шкураков.

"Сейчас работает оценочная миссия, делает свои заключения. Мы пытаемся выполнить все предусмотренные условия. Некоторые вопросы в процессе решения", - сказал Шкураков.

По его словам, получение Украиной очередного транша от ЕС в марте маловероятно.

"В этом месяце осталось очень мало времени. Я думаю, стоит рассчитывать на более поздний период. Почему мы и провели сейчас доразмещение на 350 млн. Увидели возможность этого выхода и сделали его", - добавил Шкураков.

В начале марта в Минфине заявляли, что Украина выполнила более половины обязательств для получения нашей страной второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза на 500 млн евро.

Как сообщалось, Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

12 марта Министерство финансов провело доразмещение десятилетних еврооблигаций на 350 млн долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года по ставке 9,75% годовых.

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Минфин

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