Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите "Укроборонпрома"

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает аудит "Укроборонпрома".

Как сообщает пресс-служба президента, в субботу он подписал указ о введении в действие решение СНБО от 6 марта "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа".

Согласно решению, Кабмин в месячный срок должен организовать с привлечением международных экспертов аудит государственного концерна "Укроборонпром" и предприятий - участников этого концерна и по его результатам информировать общественность.

"СНБО также рекомендовала Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации, о нарушениях в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса.

"Правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отметили в пресс-службе.

Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома".

"Кроме того, Кабмину поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через Министра экономического развития и торговли Украины, с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе государственным концерном "Укроборонпром"", - говорится в сообщении.

Также должен быть разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в закон "О государственном оборонном заказе", в котором предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.

Также на рассмотрение ВР быть подан законопроект об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа.

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Напомним,

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.

6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Данные системы закупок "Prozorro", по информации "Наших грошей", свидетельствуют, что тендер на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", который пообещал инициировать Петр Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.

Позже издание "Bihus.info" сообщило, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

Украинская правда