Монетизация субсидий: Правительство выплатило уже около 350 миллионов

В правительстве заявили, что программа монетизации субсидий проходит слаженно, и выплачено уже около 350 миллионов гривень.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Мы выплатили уже около 350 млн грн субсидий. Процесс пошел. Эти деньги принадлежат украинцам. Фактически к новому отопительному сезону придем с работающей системой", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По данным "Ощадбанка", с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть банка. В частности, в первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11172 переводами. На карты зачислены 204224 перевода на сумму 333,4 млн грн.

Ранее в правительстве объяснили, что делать с неиспользованной субсидией.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услугпредоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в материалах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

О субсидиях-2019 и деньгах "на руки": ответы на самые популярные вопросы

Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Экономическая правда