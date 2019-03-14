Новости дня: цены на газ, ставка Нацбанка, 5G в США
О ценах на газ. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил Кабмину рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года, что позволит не поднимать цену на газ.
О 5G. Оператор сотовой связи Verizon объявил о запуске первой общедоступной сети 5G в США.
Об учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых.
О падении гривни. Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,92.
О долге "Укрзализныци". "Укрзализныця" осуществила погашение первой части еврооблигаций на 150 миллионов долларов и выплатила очередной купонный доход по ним.
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