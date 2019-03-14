Нацбанк не снизил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18,0% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции до цели 5% в 2020 году, отмечает НБУ.

К концу февраля она снизилась до 8,8%, базовая инфляция - до 7,8% в годовом измерении.

"Оставляя учетную ставку без изменений, Правление Национального банка видит возможности для ее снижения в дальнейшем. Сроки перехода к циклу снижения учетной ставки будут зависеть от того, насколько устойчивым будет ослабление инфляционных рисков и улучшение инфляционных ожиданий. При этом дальнейшая динамика учетной ставки будет базироваться на обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка, который будет обнародован в апреле", - говорится в сообщении.

Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию решения, будут обнародованы 25 марта.

Следующее заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 25 апреля.

Напоминаем:

6 сентября 2018 года Национальный банк поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18% и с тех пор не менял.

12 июля правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% с 17%.

Последний раз НБУ понижал размер учетной ставки 25 мая 2017 года - с 13% до 12,5%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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Экономическая правда