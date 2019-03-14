"Нафтогаз" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая

Впервые за время существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о ПСО.

Об этом говорится в письме председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману, который оказался в распоряжении ЭП.

Сообщается, что "Нафтогаз" осуществил закупку газа в точке Словакии по цене, эквивалентной 5981 грн / тыс. кубометров. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн / тыс. кубометров.

"Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям", - отмечается в письме.

"Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены", - утверждает Коболев.

Глава "Нафтогаза" предложил Кабмину рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года.

Такая либерализация предусматривает отмену режима ПСО и устранения существующих ограничений для смены поставщика природного газа, которые сейчас применяют частные газосбытовые компании.

Напомним, согласно постановлению о ПСО, цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

В правительстве заявили, что применение формулы и соответствующее повышение цены на газ с 1 мая будет зависеть "от многих факторов" - ситуации в стране и экономического роста.

В период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов. С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством.