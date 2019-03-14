"Укрзализныця" погасила еврооблигации на 150 миллионов долларов

АО "Укрзализныця" осуществило погашение первой части еврооблигаций на 150 миллионов долларов и выплатило очередной купонный доход по ним.

Об этом сообщается на сайте компании.

По словам главы компании Евгения Кравцова, кредитные ресурсы для рефинансирования задолженности были привлечены на внутреннем рынке. В частности, их предоставили Ощадбанк и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект").

"Заимствования были осуществлены в национальной и иностранной валюте, благодаря чему погашены валютные обязательства. Это дополнительно снизило потенциальные риски получения убытков от курсовых разниц", - уточнил Кравцов.

По его словам, своевременное погашение долговых обязательств в очередной раз подтверждает поддержку железнодорожной отрасли со стороны государства и финансовую стабильность "Укрзализныци", а также демонстрирует кредиторам ответственное отношение государства и компании к обслуживанию собственных заимствований.

"Укрзализныця" в течение своей многолетней истории как постоянный правопреемник всегда вовремя и в полном объеме рассчитывается по своим обязательствам", - заявил глава компании.

По данным "Интерфакс-Украина", ранее "Укрзализныця" отчиталась о сокращении долгового портфеля с 34,2 млрд грн в декабре 2017 года до 30,8 млрд грн в августе 2018 года, или на 9,94% .



"Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.



Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на 17,5 млрд долларов.



В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году, 20% – в 2021 году.



В ноябре 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта "Укрзализныци" в иностранной и национальной валютах (IDR) до "B-" с "CCC"/"RD", прогноз "стабильный".



В конце 2018 года наблюдательный совет "Укрзализныци" совместно с Министерством инфраструктуры и комитетом Верховной Рады по вопросам транспорта заявили о необходимости провести реструктуризацию долговых обязательств ПАО с целью увеличить количество заимствований, структурированных в национальной валюте.



В апреле 2018 года "Укрзализныця" сообщила, что рассматривает возможность осуществления нового выпуска еврооблигаций с привязкой к гривне объемом от 500 млн до 1 млрд грн на срок от трех до пяти до конца текущего года, а также уже получила согласование министерств для осуществления выпуска внутренних облигаций общим объемом 2 млрд грн.



Согласно финплану предприятия на 2018 год, по состоянию на конец 2018 года остаток по финансовым обязательствам планировался в сумме 44,2 млрд грн по курсу 30,1 грн за доллар.