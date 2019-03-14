В США запускают первую общедоступную сеть 5G

Оператор сотовой связи Verizon объявил о запуске первой общедоступной сети 5G в США.

Об этом сообщает The Verge.

Начиная с 11 апреля, 5G будет доступна в Чикаго и Миннеаполисе.

Первым смартфоном, доступным для пользователей в сети 5G, будет Moto Z3 с 5G Moto Mod. В конце года будут выпущены Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ.

С абонентов Verizon будут брать дополнительные 10 долларов в месяц за доступ, цены на тарифы оператора теперь стартуют от 85 долларов в месяц. В Verizon пообещали не ограничивать объем передаваемых данных в 5G-сетях.

Verizon намерена доставить 5G в более чем 30 городов в 2019 году.

Как пишет TechCrunch, на MWC Barcelona 2019 представитель компании Qualcomm заявил, что в 2019 году 20 операторов мобильной связи запускают 5G на 60 рынках.

В конце 2018 года первые коммерческие сети 5G запустили в США и Южной Корее.

Тем временем в Украине готовят очередной тендер на внедрение 4G.