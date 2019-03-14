Что мешает Украине получить новый транш от МВФ

Соблюдает ли Украина договоренности с МВФ и что может помешать получению следующего транша.(укр)

13 березня експерти МВФ завершили свій візит в Україну. Його мета — оцінити хід виконання поточної програми співпраці.

Наприкінці минулого року основні відгуки про нову програму stand-by зводились до наступного: програма відносно легка, усі політично складні пункти відкладені на період після виборів.

Втім уже тоді було зрозуміло: попри "легкість" програми, складнощів з її виконанням не уникнути.

Нагадаємо, нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд доларів.

Перший перегляд програми заплановано на середину травня. Його успішність залежить від того, як Україна виконає умови з дедлайном "до кінця березня". Після цього стане зрозуміло, чи може Україна взагалі розраховувати на наступний транш в 1,3 млрд доларів.

Як Україна виконує програму співпраці з кредитором і чи достатньо цього для отримання наступного траншу?

Графік переглядів програми stand-by та розмір запланованих траншів 18 грудня 2018 — затвердження програми stand-by, транш 1,4 млрд доларів 15 травня 2019 — перший перегляд, сума траншу 1,3 млрд доларів 15 листопада 2019 — другий перегляд, сума траншу 1,3 млрд доларів

Прогрес є, але його не достатньо

Наразі ситуація така: Україна виконала два з чотирьох маяків, які мали б стати реальністю навесні цього року.

Один виконала частково, один не виконала взагалі.

На виконанні яких пунктів програми stand-by спіткнулась Україна?

Проблема 1. Збій антикорупційної реформи

За останні п’ять років боротьба з корупцією — мейнстрім кожної програми співпраці з кредитором. З року в рік в меморандумах прописуються антикорупційні умови, виконання яких залишається важливим для МВФ.

Серед маяків поточної програми — запуск Вищого антикорупційного суду (ВАС) і призначення до кінця квітня мінімум 35 суддів. Процес відбору наразі триває, хоча і не без складнощів .

За офіційними даними, Вища кваліфікаційна комісія вже обрала 27 кандидатів на посади суддів ВАСУ.

Утім, як відомо, в українській боротьбі з корупцією неочікувано виникла ще одна прогалина, на яку закривати очі кредитор не збирається. Йдеться про те саме злощасне рішенння Конституційного суду, який 26 лютого в закритому режимі ухвалив неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Міжнародна спільнота сприйняла це як розворот антикорупційної реформи в протилежному напрямку.

Країни G7 спільно зі Світовим банком заявили про те, що це рішення "значна поразка у боротьбі з корупцією в Україні". В НАБУ пояснили, що скасування відповідальності відкриває посадовцям можливості для зловживань та надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень.

В БПП зазначають, що проблема в іншому: норма про притягнення за незаконне збагачення у першу чергу була націлена проти режиму Януковича, але вона не працювала. Доказ — жодної особи не було притягнено до відповідальності.

"Ми приймемо цю статтю у новій редакції. В інакшому випадку — міжнародники нам дірку в голові зроблять", — зазначає один з впливових членів президентської фракції.

Проблем із міжнародними кредиторами, за його словами, не буде — потрібно вийти з ними на прийнятну редакцію і проголосувати її.

Після рішення КС в парламенті з’явились низка законопроектів, у тому числі від президента України, про відновлення кримінальної відповідальності за цей злочин.

За інформацією ЕП, юристи основних кредиторів вивчають їх, однак по жодному з них поки немає погодження.

З боку міжнародних партнерів все виглядає дещо складніше. Наразі вони бачать велику дірку в боротьбі України з корупцією та загрозу для дієздатності антикорупційних інституцій (НАБУ, САП) в розслідуванні низки злочинів.

Що далі?

За словами опитаних ЕП юристів, варіант один — ухвалення нової, узгодженої з міжнародними партнерами редакції, яка б забезпечувала розслідування злочинів за незаконне збагачення.

"Рішення Конституційного суду винесене, є остаточним і оскарженню не підлягає. Відновити цю норму у тій редакції, яка була, неможливо. Мова може йти виключно про нову статтю, яку законодавці повинні тепер якісно прописати. Вона повинна бути дієвою", — пояснює в розмові з ЕП старший партнер юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Роман Марченко.

При цьому, за його словами, стаття про кримінальну відповідальність не може покривати періоди ретроспективно. Тобто, у випадку з незаконним збагаченням вона діятиме для тих справ, які будуть відкриті після початку дії нової статті Кримінального Кодексу.

За інформацією видання, для МВФ також важливе неповторення подібної ситуації в майбутньому. Справа в тому, що навіть після повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, немає жодних гарантій, що вона знову не буде скасована.

Проблема 2. Вічний спліт

Законопроект про перерозподіл функцій з нагляду за небанківським фінансовим сектором — наразі найскладніший до виконання маяк.

"У 2015 році переді мною, і всім оновленим на той момент складом НКЦПФР, поставили завдання — підготувати наше законодавство та фінансовий ринок України до інтеграції з європейським ринком капіталу, адаптувати функціонал регулятора до євростандартів. Більш ніж три роки тому ми взяли курс на ліквідацію третього регулятора — Нацкомфінпослуг", — нагадує голова НКЦПФР Тимур Хромаєв у розмові з ЕП.

Президент вніс відповідний законопроект в парламент. За останні три з половиною роки він вносився у порядок денний 15 разів. У липні 2016 був ухвалений за основу.

За словами Хромаєва, законопроекти про Спліт (№2413а) та щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу (№6303) — це не лише загроза не отримати мільярд доларів. Це чотири роки обіцянок провести реформу, це витрачені мільйони доларів інших донорів, та доказ того, наскільки Україна здатна виконувати взяті на себе зобов’язання.

"Ми зустрічалися з експертами МВФ — за моїми прогнозами, кредитор вимагатиме прийняття фінансових законів, хоча домогтися їх прийняття парламентом буде дуже складно. Ймовірно, хтось дуже зацікавлений у збереженні цього ринку кептивним та недорозвиненим", — резюмує Хромаєв.

Як стверджують у БПП, камінь спотикання в тому, хто і як керуватиме страховим ринком. Спліт передбачає, що Нацбанк отримає функції з регулювання страхового ринку, тоді як зараз їх виконує підвідомча президенту Нацкомфінпослуг.

За словами співрозмовника ЕП у БПП, є згода щодо того, що потрібно обмежувати вплив Нацкомфінпослуг. Разом з тим, у страхового ринку є побоювання щодо "великої чистки" внаслідок спліта, на кшталт ситуації з виведенням з ринку банків у 2015-2016 роках.

Окрема тема для політичних переговорів — хто в структурі НБУ контролюватиме страховий ринок. Йдеться про те, як в НБУ функціонуватиме профільна вертикаль "заступник голови НБУ — департамент по нагляду за небанківським фінсектором".

Зважаючи на різні групи впливу та політичні інтереси консенсусу в парламенті щодо цього немає. Голосів за цей законопроект поки теж немає.

Проблема 3. Невиконаними низки пунктів, які не є маяками, але також мають значення

Низка законопроектів зависла у парламенті, у тому числі тих, які стосуються запобігання та протидії відмиванню доходів (№9417) та доступу НАЗК до реєстрів ( №7276).

Детальніше у таблиці.

Маяк/Умова Термін виконання Стан Створити на базі ДФС дві окремі юридичні особи: Податкову та Митну служби. До кінця квітня 2019 року Виконано. Рішення про роз'єднання ДФС Кабмін прийняв у грудні минулого року, у березні 2019 - затвердив положення двох служб. Схвалення Верховною Радою закону пророзподіл повноважень щодо нагляду за різноманітними фінансовими посередниками, закон "Спліт" No 2413a. До кінця квітня 2019 року Не виконано. Публікація першого звіту про прогрес у відновленні активів та у судових процесах стосовно чотирьох державних банків. До кінця березня 2019 року Виконано. Призначення принаймні 35 антикорупційних суддів з бездоганною репутацією та відповідними професійними навичками до ВАСу. Кінець квітня 2019 року Виконано частково. ВККС обрала 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду: 27 із них працюватимуть суддями ВАСУ, 12 — суддями апеляційної палати. Суддів має призначити президент. Очікується, що Порошенко призначить суддів до першого туру президентських виборів — до 31 березня 2019.

Інші умови, виконання яких заплановане на березень-квітень 2019 НБУ завершить оцінку життєздатності бізнес-моделей 56 найменших банків Кінець березня 2019 Виконано. За даними НБУ, у чотирьох з 56 банків було виявлено потребу у капіталі на початок 2018 року. Два із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки – банк "Глобус" і Містобанк – потребували докапіталізації, проте на кінець 2018 року вже виконали необхідні заходи. Призначення керівників Державної митної та державної податкової служб Кінець квітня 2019 року В процесі. Як повідомили ЕП у Мінфіні, протягом 7 днів після опублікування рішення про затвердження Положень про ДМС та ДФС Кабмін має видати розпорядження про оголошення конкурсів на посади керівників. Як зазначалося вище, постанова про положення обох служб прийнята 6 березня, однак на даний момент документи не опубліковані . ФГВ опублікує на своєму сайті список усіх позичальників, керівників та колишніх банківських акціонерів ліквідованих банків, які ще мають повернути свої борги, пов'язані з банкрутством установ З кінця березня 2019 року В процесі. Як повідомили ЕП у прес-службі ФГВ, список складатиметься з дотриманням положень закону "Про доступ до судових рішень" і міститиме інформацію, оголошену при проголошенні судом судових рішень прилюдно. До списку будуть включені особи, які не погасили у повному обсязі суму боргу, визначену судовими рішеннями до стягнення з них, а права вимоги за таким боргом ще не відчужені у процесі ліквідації банку. Запуск пілотного проекту з монетизації субсидій Березень 2019 Виконано. Монетизація субсидій стартувала з 1 січня, щоправда уряд відійшов від попереднього плану і вирішив частково виплачувати їх в готівковій формі. Ефективність цього рішення МВФ оцінить, коли стане зрозуміло, як українці витратять ці кошти: на оплату компослуг чи інші цілі Рада фінансової стабільності прийме рішення про те, як відновити платоспроможність ФГВ до кінця грудня 2019 року. До кінця березня 2019 року Не виконано. Як повідомили у прес-службі ФГВ, робоча група з представників ФГВ, НБУ та Мінфіну (створена за рішенням Ради з фінансової стабільності), опрацювала план заходів для відновлення платоспроможності ФГВ і розробила покроковий план реструктуризації заборгованості Фонду гарантування. Передбачається, що план буде розглянуто на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності у березні. Прийняти поправки до Закону про ФГВ щодо посилення його ефективності як санаційного органу. До кінця березня 2019 Не виконано. Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності 16 січня 2018 рекомендував законопроект №6273 прийняти його за основу. Призначення незалежних членів наглядових рад в Ощадбанку та Укрексімбанку, відповідно до нового закону До кінця березня 2019 В процесі. Своїх представників до наглядових рад держбанків призначив парламент.

Перегляд все ближче

За узгодженим з МВФ графіком, перегляд програми заплановано на травень. Очікується, що до цього часу буде вирішене питання щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

У БПП озвучують такі перспективи: зважаючи на темп роботи парламенту (зараз депутати зосереджені на розгляді законопроекту про мову — ЕП), питання відповідальності за незаконне збагачення може бути проголосоване "десь під другий тур або після виборів".

Законопроект про Спліт депутати можуть розглянути раніше, однак шанси на те, що в період між двома турами за нього знайдеться достатня кількість голосів, мінімальні.

За словами співрозмовників ЕП, ознайомлених з позицією МВФ, кредитор не схвалюватиме виділення траншу, поки не будуть виконані всі прописані зобов’язання.

Якщо ж повториться минулорічна ситуація і отримання траншу затягнеться, на Україну чекатиме низка інших проблем — як вийти на зовнішні ринки запозичень та отримати фінансування інших кредиторів. Без підтримки МВФ на ці кошти розраховувати не варто.

Джерело: меморандум МВФ

На момент виходу статті ЕП не отримала позицію Міністерства фінансів. В Мінфіні пообіцяли озвучити свою оцінку щодо співпраці з кредитором і розповісти про те, якими можуть бути наслідки у випадку невиконання усіх умов програми.