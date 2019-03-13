Новости дня: о незаменимом Коболеве, прибыли ДТЭК и небезопасных самолетах

О чем все говорили сегодня?

О незаменимом Коболеве. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год - до 2020 года.

О прибыли ДТЭК. Украина в феврале закупала электроэнергию у угольных электростанций почти на 50% дороже цен, по которым в Европе покупали электроэнергию группы Рината Ахметова.

О небезопасных самолетах. Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над Украиной, из нее или в нее.

О финансовой пирамиде. В Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 млн гривень.

О лучшем в мире центробанке. Денежно-кредитное управление Сингапура названо центральным банком года благодаря своему стремлению "превратить государство в центр финансовых технологий".

О еврооблигациях. Министерство финансов увеличило на 350 млн долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028.

О монетизации субсидий. Начиная с 12 марта украинцам начали выплачивать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг наличными через сеть государственного банка "Ощадбанк", выплаты проходят "планово и без сбоев".

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"Зеленый" тариф. Конец эры дорогой энергетики для Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о новой системе поддержки "зеленых" электростанций. Высокий тариф планируется существенно снизить и перейти к системе аукционов. Почему это важно и что будет дальше?