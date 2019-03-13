Лучшим центральным банком стал сингапурский

Денежно-кредитное управление Сингапура названо центральным банком года благодаря своему стремлению "превратить государство в центр финансовых технологий".

Об этом говорится на сайте указанного управления (англ. Monetary Authority of Singapore, MAS).

Ежегодная награда присуждается изданием Central Banking.

В частности, издание отметило "совершенствование нормативно-правовой и надзорной практики MAS и его готовность стимулировать новые технологии в качестве причин такой награды".

"Центральный банк Сингапура обладает завидным послужным списком для денежно-кредитной и финансовой стабильности и является пионером в создании основы для содействия технологическим и финансовым инновациям следующего поколения", — говорится в заявлении.

В отличие от большинства центральных банков, MAS использует обменный курс в качестве основного инструмента политики, "учитывая высокую зависимость Сингапура от торговли и открытость своей экономики". В прошлом году MAS дважды ужесточал денежно-кредитную политику, позволяя укреплять валюту.

Напомним, что Центральный банк Сингапура реализует пятилетнюю карту трансформации отрасли для финансового сектора, предназначенную для поощрения областей бизнеса, "где назревает внедрение инноваций и новых технологий.

Целью является среднегодовой рост финансового сектора на 4,3% в течение 2016-2020 годов, а также содействие созданию 3 тыс. услуг и 1 тыс. рабочих мест в области финансовых технологий.

MAS также стремится позиционировать Сингапур в качестве ведущего мирового финтех-хаба

О том, как центральный банк Сингапура стал супер-регулятором, несмотря на свою зависимость от правительства, читайте в статье ЭП: "Лучший центробанк в мире. Что нужно знать об еще одном сингапурском чуде".