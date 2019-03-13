Украина разместила еврооблигации на 350 миллионов долларов

Министерство финансов увеличило на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan", - добавили в Минфине.

Процентная ставка по купону составляет 9,75%.

Таким образом, общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился с 1,25 млрд долларов до 1,6 млрд долларов.

Напоминаем:

В октябре 2018 года Министерство финансов разместило два новых выпуска еврооблигаций: на 750 миллионов долларов со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на 1,25 миллиарда долларов - до 1 ноября 2028 года.

Ставка купона по пятилетним ценным бумагам установлена ​​на уровне 8,994% годовых, по 10-летним - 9,75% годовых.

Привлеченные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета, а также на выкуп краткосрочных еврооблигаций на 725 млн долларов со сроком погашения в феврале 2019 года.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Облигации с доходностью 9,75% годовых приобрели инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов - всего 1%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).

Экономическая правда