Лучший центробанк в мире. Что нужно знать об еще одном сингапурском чуде

Как центральный банк Сингапура стал супер-регулятором, несмотря на свою зависимость от правительства.

Председатель центрального банка и вице-премьер — одно лицо.

Монетарная цель — ценовая стабильность и устойчивый рост экономики, при этом основным механизмом достижения цели является управление обменным курсом.

Регулятор считает для себя важным стать разработчиком первого в мире унифицированного QR-кода для платежей и не боится экспериментировать.

Всё это — сплошной вызов привычному, и это финансовый регулятор Сингапура, признанный "Центробанком года" по версии издания Central Banking.

Две Украины на территории Киева? Это уже стало реальностью в Сингапуре, где на площади, сопоставимой с размерами украинской столицы, удается генерировать два отечественных ВВП.

Попробовав силы после Второй мировой войны в виде самоуправляемой территории Британской империи, а позже — части Федерации Малайзия, несколько десятков островов у Джохорского пролива в 1965 году избрали уникальный путь.

В одном предложении успешный путь сингапурского "дракона" описывается так: нейтральное государство, где каждый житель в совершенстве владеет английским, которое радо любым инвесторам, не ограничивает технологические эксперименты, имеет невысокие налоги, но нетерпимо к любым видам коррупции.

Эта страна — №1 в мире по силе паспорта. Гражданам государства открыт безвизовый въезд в 162 страны. По Индексу глобальной конкурентоспособности крошечный Сингапур — №2, сразу за исполинскими Соединенными Штатами.

Страна входит в топ-5 наиболее конкурентных национальных финансовых систем планеты. Вот лишь два количественных показателя: доля плохих кредитов (NPL) составляет 1,2%, а внутренний кредит частному сектору — 130% ВВП.

В опросах инвесторов, проведенных Всемирным экономическим форумом, "азиатский Киев" выделяется качественными показателями: №3 — по устойчивости банков, №4 — по финансированию малого и среднего бизнеса, №6 — по наличию венчурного капитала.

Работает триада: есть много свободных денег, есть их куда вкладывать, и есть тот, кто следит, чтобы не крали. В Сингапуре работает мега-регулятор Monetary Authority of Singapore (MAS). Это название можно перевести и как Монетарный регулятор Сингапура, и как Денежно-кредитное управление Сингапура.

источник: businesstimes.com.sg

Изначально это был центробанк с ограниченным набором возможностей, но потом многолетний премьер и отец реформ Ли Куан Ю посчитал, что правительственных учреждений избыток, и на MAS возложили обязанности по мониторингу денежно-кредитных, банковских и финансовых вопросов. Позднее MAS приступил к регулированию страховой деятельности, рынка ценных бумаг.

Примечательно, что функцию эмиссии сингапурского доллара центробанку передали едва ли не последней, лишь в 2002 году. До этого времени это была сфера полномочий Совета председателей по денежному обращению.

Курсовая цель

Приоритетная цель MAS — ценовая стабильность, которая позволяет получить устойчивый рост экономики. Чтобы достигать искомую ценовую стабильность центробанк Сингапура использует не процентную ставку, а управление обменным курсом.

Важно понимать, что речь не идет о фиксированном курсе к какой-то валюте — фактически корректируется совокупный обменный курс по отношению к корзине валют основных торговых партнеров (экономисты называют это номинальным эффективным обменным курсом).

Цель — поддержать экспорт и не делать импорт чрезмерно дорогим. Причина понятна: Сингапур — экстремально открытая экономика, где соотношение внешней торговли к ВВП превышает 300%.

Постоянный приток капитала на острова сильно давит на обменный курс. Разумеется, в сторону его укрепления. Если в 2003 году соотношение американского доллара к сингапурскому доллару было 1,8, то сейчас — 1,35.

В период восстановления после кризиса 2007-2008 годов, когда темпы экономического роста превышали несколько кварталов подряд 10%, обменный курс достигал 1,2. Кстати, при всей открытости Сингапура к инвесторам рассчитаться иной валютой, кроме местного доллара, тут нельзя.

MAS активно работает с базовой процентной ставкой, изменяя ее ежедневно и поддерживая маржу между депозитными и кредитными операциями на уровне около 1 процентного пункта. Однако при этом процентная ставка не является инструментом достижения цели монетарной политики.

В результате базовая инфляция в Сингапуре в последние годы не поднималась выше 3%, но при этом ни разу не опускалась в зону дефляции. А с 2017 года — и вовсе держится в узком коридоре 1–2%.

Другой особенностью регулятора является то, что его правление нельзя назвать независимым от правительства. Тарман Шанмугаратнам — и председатель MAS, и вице-премьер. До этого он длительное время был министром финансов.

Глава MAS, вице-премьер Сингапура Тарман Шанмугаратнам

Заместитель Шанмугаратнама Лим Ханг Кианг еще недавно работал министром торговли, а сейчас он — официальный советник этого ведомства. В борде присутствуют действующие министры финансов и образования.

"Центральный банк может не быть независимым от правительства, но он обязан быть независимым внутри правительства. За последние 40 лет правительство ни разу не надавило на MAS: не было попыток ослабить монетарную политику, дать лицензию банку или лишить таковой, воздержаться от санкций к финансовой институции, которая нарушает правила поведения на рынке", — отмечает управляющий директор Денежно-кредитного управления Сингапура Рави Менон.

При этом MAS внимательно следит за потенциальными "пузырями".

В визитор-центре есть галерея, раскрывает семь зон ответственности монетарного регулятора Сингапура.

Сингапур — специфическая экономика, ее земельный ресурс крайне ограничен. Впрочем, его величина непостоянная, ведь за время независимости государства его территория увеличилась в полтора раза за счет намыва. Потому регулятор демонстрирует приверженность сохранению устойчивого рынка недвижимости.

В июле 2018 года он ужесточил соотношение суммы кредита к стоимости обеспечения, увидев увеличение объемов сделок и агрессивные предложения со стороны застройщиков. Такую политику МАS проводит с 2010 года в координации с другими госорганами, отвечающими за налоги и землепользование.

В целом политика поощряет финансовую осторожность среди покупателей и взвешенную практику кредитования банками. Ключевые инструменты контроля — коэффициенты долговой нагрузки и срок выдаваемых ссуд.

Гроза соседей

Рядом с Сингапуром находятся неспокойные в террористическом плане Малайзия и Индонезия. Район Малаккского пролива — исторический Клондайк для пиратов и мошенников. Этим обусловлены многие жесткие меры соратников Ли Куан Ю.

Чтобы сосредоточиться на борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в 2016 году MAS учредил специальный отдел, используя аналитику данных для наблюдения за рисками и проведение инспекций. Тогда же регулятор централизовал и усилил свои правоприменительные функции в этой области.

Кейсом года стали меры против ряда финансовых учреждений и частных лиц, связанных с кражей средств из Малазийского государственного фонда развития 1MDB. По оценкам Минюста США, 4,5 млрд долл были украдены из 1MDB должностными лицами фонда и их партнерами на протяжении 2009-2014 годов.

MAS занял жесткую позицию: закрыл два банка, BSI и Falcon, оштрафовал восемь других крупных банков, привлек к ответственности отдельных лиц.

Расследование шло три года. Выведенные миллиарды долларов использовались для приобретения недвижимости за рубежом, яхт и даже для финансирования голливудских фильмов. Вплоть до того, что деньги из фонда нашлись на личном банковском счете бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Обвинения предъявлены бывшему управляющему директору Goldman Sachs Тиму Лейсснеру, бывшему сотруднику Нг Чонг Хва, консультанту Жасмин Лу Ай Суон и беглому малазийскому финансисту Лоу Таек Джо, более известному как Джо Лоу. Именно Сингапур помог вычислить сеть подставных офшорных фирм Джо Лоу.

Фокус на финтехе

В 2017 году MAS создал подразделение по поведенческим наукам для оценки культуры рисков и поведения в финансовых учреждениях — так называемую спецгруппу аналитики данных. "Это один из немногих регуляторов, который создал финтех-подразделение, обладающее политическими полномочиями", — говорит глава DBS, крупнейшего банка Юго-Восточной Азии, Пиуш Гупта.

Центральный банк Сингапура реализует пятилетнюю карту трансформации отрасли для финансового сектора, предназначенную для поощрения областей бизнеса, где назревает внедрение инноваций и новых технологий.

Целью является среднегодовой рост финансового сектора на 4,3% в течение 2016-2020 годов, а также содействие созданию 3 тыс финансовых услуг и 1 тыс рабочих мест в области финансовых технологий.

MAS также стремится позиционировать Сингапур в качестве ведущего мирового финтех-хаба и предложил грантовую программу на 20 млн долл для интеграции искусственного интеллекта и анализа данных в финансовых учреждениях.

Регулятор также разрабатывает быстрые и безопасные электронные платежи, включая Сингапурский код быстрого реагирования. MAS утверждает, что это первый в мире унифицированный QR-код для платежей.

В свое время Сингапур внедрил Fast and Secure Transfers (Fast) — сервис электронных денежных переводов, который позволяет клиентам переводить деньги между банковскими счетами 24/7 в режиме реального времени.

Теперь на его базе работает система PayNow. Чтобы сделать денежный перевод, надо указать мобильный номер или национальный идентификационный номер. Системой активно пользуются 2,3 млн человек, то есть более половины жителей страны. Система рассчитана не только на физлиц, но и на 70 тыс предприятий.

Регулятор также стал пионером проекта Ubin, использующего технологию распределенной бухгалтерской книги DLT.

Ubin предлагает шаблон с использованием цифровой валюты центрального банка для децентрализованных межбанковских платежей и расчетов с использованием механизмов экономии ликвидности. Центральный банк опубликовал свои исходные коды и техническую документацию.

На базе технологии SGX были разработаны возможности доставки и оплаты (DvP) токенизированными активами на разных платформах блокчейна.

В сотрудничестве с правительством центральный банк Сингапура разработал всеобъемлющую национальную систему цифровой идентификации "Знай своего клиента". Бесперебойная аутентификация — теперь обычное дело в любое время и любом месте, где есть интернет.

MAS поощряет инновации через API Exchange, глобальный онлайн-рынок финансовых технологий и "песочницу", позволяющий финансовым учреждениям и компаниям соединяться друг с другом, сотрудничать в экспериментах и стимулировать внедрение понятных пользователям интерфейсов.

Наконец, правительство Сингапура не стало прятать голову в песок, минимизировав вакуум в области криптовалют.

В 2014 году Налоговая служба Сингапура в целях налогообложения определила биткоин как товар/услугу. Криптографические токены также рассматриваются в Сингапуре как товары.

Однако в случаях, когда токены содержат признаки ценных бумаг, они попадают под законодательство в сфере ценных бумаг и фондового рынка.

В частности, токен-платформы для совместного использования вычислительных мощностей не являются ценными бумагами, а токены инвестиционного фонда или любой другой модели бизнеса с распределением прибыли таковыми являются.

При этом на любые криптоактивы распространяется законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

"Из третьего мира — в первый" — эта история не удалась бы, если бы ее слабым звеном был центральный банк.

"История нашего финансового центра — это история того, как мы укрепляли доверие к Сингапуру как к месту, где бизнес ведется честно. Это история того, как мы воспитывали чиновников, чтобы они так регулировали и осуществляли надзор за финансовыми учреждениями и биржевыми организациями, чтобы свести к минимуму риск сбоев в финансовой системе", — вспоминал Ли Куан Ю.

Внутри галереи монетарного регулятора Сингапура

Андрей Блинов, главный эксперт НБУ, координатор Экспертной платформы