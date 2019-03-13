"Ощадбанк" начал выплачивать субсидии наличкой

Начиная с 12 марта украинцам начали выплачивать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг наличными через сеть государственного банка "Ощадбанк", выплаты проходят "планово и без сбоев".

Об этом сообщается на правительственном портале.

Как свидетельствуют данные "Ощадбанка", в первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" предоставлено субсидий на 19,4 млн грн, которые были оформлены через более чем 11 тыс. переводов. На карты зачислено 204,2 тыс. переводов на 333,4 млн грн.

"Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей. И такой принцип будет работать на постоянной основе", - отметили в правительстве, и добавили, что "кампания (по выплате субсидии деньгами - ред.) продолжается".

Отмечается, что нынешняя, полная монетизации субсидий стала логичным продолжением системных шагов реформирования сферы ЖКХ, энергетики и соцсферы, а также достижения энергоэффективности и энергонезависимости.

Как сообщалось, с 12 марта клиенты "Ощадбанка", которым субсидии назначены до 31 декабря 2018 года, смогут их получить в денежной форме. Также в банке рассказали, как избежать очередей во время получения субсидии наличными.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услугпредоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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