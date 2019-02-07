Новости дня: о рекордной прибыли банков, законе о валюте и трамвае для Египта
О чем все говорят сегодня?
О рекордной прибыли банков. Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2018 году составила 21,7 миллиарда гривень.
О законе о валюте. 7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".
О трамвае для Египта. Компания "Татра-Юг" выполнила поставку первого трамвая, произведенного для Египта.
О переводах от заробитчан. Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов: если в 2018 году их сумма оценена в 11,6 миллиарда долларов, то за 2019 ожидается получить 12,2 миллиарда долларов.
О 80 тысячах растаможенных "евроблях". От таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в бюджет поступило более 5 млрд гривень.
О поездах, которые больше не поедут в Россию. ПАО "Укрзализныця" решила уменьшить периодичность курсирования еще нескольких поездов в Российскую Федерацию.
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Украинские программисты помогают создавать 70% современной музыки в мире. Созданные ими технологии были использованы в создании музыки для таких фильмов как: "Хоббит", "Дэдпул-2", "Игра престолов" и другие.
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