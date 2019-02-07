Украинская компания отправила первый трамвай в Египет

Компания "Татра-Юг" выполнила поставку первого трамвая, произведенного для Египта.

Об этом сообщает ЦТС.

Вагон уже прибыл в Александрию, где будет эксплуатироваться. В "Татра-Юг" проинформировали, что отправка вагона из Украины состоялась еще в период новогодних праздников.

Напоминаем:

В начале 2017 года "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку в Александрию (Египет) 15 сочлененных трамваев.

Поставка должна быть выполнена в течение 2,5 лет с момента внесения предоплаты египетской стороной.

Вагоны для Египта - высокопольные и имеют длину 22 м.

Изначально первая поставка планировалась на июнь 2018 года. Завод в Днепре приступил к выполнению заказа поздно, поскольку египетская сторона долго не вносила предоплату.

Произведенный для Египта трамвай тестировали на сети трамвайных маршрутов в Днепре, начиная с лета прошлого года.