Украинская компания отправила первый трамвай в Египет
Компания "Татра-Юг" выполнила поставку первого трамвая, произведенного для Египта.
Об этом сообщает ЦТС.
Вагон уже прибыл в Александрию, где будет эксплуатироваться. В "Татра-Юг" проинформировали, что отправка вагона из Украины состоялась еще в период новогодних праздников.
Напоминаем:
В начале 2017 года "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку в Александрию (Египет) 15 сочлененных трамваев.
Поставка должна быть выполнена в течение 2,5 лет с момента внесения предоплаты египетской стороной.
Вагоны для Египта - высокопольные и имеют длину 22 м.
Изначально первая поставка планировалась на июнь 2018 года. Завод в Днепре приступил к выполнению заказа поздно, поскольку египетская сторона долго не вносила предоплату.
Произведенный для Египта трамвай тестировали на сети трамвайных маршрутов в Днепре, начиная с лета прошлого года.
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