Все разделы
Укр / Рус

Украинская компания отправила первый трамвай в Египет

Четверг, 7 февраля 2019, 11:35
 

Компания "Татра-Юг" выполнила поставку первого трамвая, произведенного для Египта.

Об этом сообщает ЦТС.

Вагон уже прибыл в Александрию, где будет эксплуатироваться. В "Татра-Юг" проинформировали, что отправка вагона из Украины состоялась еще в период новогодних праздников.

Напоминаем:

В начале 2017 года "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку в Александрию (Египет) 15 сочлененных трамваев.

Поставка должна быть выполнена в течение 2,5 лет с момента внесения предоплаты египетской стороной.

Вагоны для Египта - высокопольные и имеют длину 22 м.

Изначально первая поставка планировалась на июнь 2018 года. Завод в Днепре приступил к выполнению заказа поздно, поскольку египетская сторона долго не вносила предоплату.

Произведенный для Египта трамвай тестировали на сети трамвайных маршрутов в Днепре, начиная с лета прошлого года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Египет

powered by lun.ua
Материалы по теме
Египет отказался от импорта газа 30 сентября 2018, 13:38
Украинская компания пустит баржи по Нилу 3 июля 2018, 11:40
Египет построит железную дорогу в обход Суэцкого канала 26 мая 2018, 12:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте