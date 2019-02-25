Новости дня: о Коломойском, тендере для одного участника и "подкупе" пенсионеров

Анкер АЗ-2, запатентованный Дубневичами

О чем все говорят сегодня?

О Коломойском. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов может начать поиск имущества и средств, выведенных из "Приватбанка", только после обращения прокуратуры или других правоохранительных органов или после постановления суда.

О тендере для одного участника. Предприятие "Укрзализныци" написало тендер под компанию Дубневичей.

О "подкупе" пенсионеров. В марте-апреле 2019 пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривень.

Об айтишниках-ФЛП. Количество физических лиц-предпринимателей в сфере информационных технологий выросло на 45% за последние три года, тогда как общее количество частных предпринимателей сократилось на 8%.

О платежках. Верховная Рада 28 февраля планирует рассмотреть проект постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ.

О "евробляхах". По состоянию на 25 февраля поступления от растаможивания автомобилей на иностранном регистрации составляли почти 13,6 млрд гривень.

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Невиновный Гута, или Кто ответит за банкротство "Мрії"

Правоохранители несколько лет расследовали дело главы агрохолдинга "Мрія" Николая Гуты. Результат — обвинение топ-менеджера в мошенничестве снято, бизнесмен на свободе, компания продана, кредиторы — без средств. Почему так?