Количество физлиц–предпринимателей в ИТ–сфере выросло на 45% за три года

Количество физических лиц—предпринимателей в сфере информационных технологий выросло на 45% за последние три года, тогда как общее количество частных предпринимателей сократилось на 8%.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

"Министерство социальной политики представило законопроект, которым предлагается ввести более жесткий контроль за использованием ФЛП. Однако мы проанализировали данные и видим, что сейчас самый активный вид бизнеса, который использует ФЛП, — это именно ИТ-сектор ", — заявил Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Так, с 2017 года общее количество ФЛП сократилось на 164 тысячи предпринимателей (8%). В 2017 году было зарегистрировано 2 млн ФЛП, тогда как сейчас их насчитывается только 1,8 млн.

В то же время количество ФЛП в ИТ-сфере выросло на 40,7 тыс ИТ-предпринимателей, или на 45%. Их доля среди других физических лиц-предпринимателей выросла с 5% до 7,5%.

Сейчас наибольшая доля ИТ-предпринимателей отмечается в Харьковский, Киевской и Львовской области. Там она составляет более 14%.

Кроме программирования (40 тысяч), количество ФЛП увеличилось в таких сферах, как предоставление информационных услуг (26 тысяч), здравоохранение (2,3 тысячи), приготовления блюд и напитков (2,2 тысячи), деятельность в области архитектуры (1,3 тысячи).

Также среди отраслей, где количество предпринимателей возросло — офисная деятельность, производство кинофильмов, туристическая деятельность. В этих сферах количество новых предпринимателей — меньше тысячи.

В других типах деятельности динамика отрицательная. Больше всего предпринимателей прекратили деятельность в сфере складского хозяйства (закрылось 77,5 тысячи бизнесов), розничной торговли (55 тысяч) и теле- и радиовещания (17,5 тысячи).

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Напоминаем:

Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.

Предлагается дополнить Кодекс законов о труде новой статьей - "Признаки наличия трудовых отношений".

В статье будут прописаны 7 критериев, указывающих на трудовые отношения между двумя лицами.

Наличия одновременно любых трех из указанных критериев будет достаточно, чтобы отношения признали трудовыми, а работодатель заплатил за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн по состоянию на февраль 2019 года).

IT-индустрия выступает против изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП.

Чиновники Минсоцполитики утверждают: цель изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП - легализация трудовых отношений.

Экономическая правда