Предприятие "Укрзализныци" написало тендер под компанию Дубневичей — СМИ

"Коростенский завод железобетонных шпал" ПАО "Украинская железная дорога" в тендере по закупке анкеров объявил о намерении заключить соглашение с компанией, принадлежащей народным депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам.

Об этом пишет издание "Наші гроші".

Сообщается, что железнодорожники отклонили предложение завода, который предлагал анкеры на 17% дешевле ожидаемой цены тендера 101,32 млн грн. и выбрали фирму, которая предложила всего 0,06% скидки.

Речь идет о 1,08 млн анкеров закладных АС-2 до упругих путевых скреплений КПП-5. Тендерная документация не позволяла предлагать эквивалентные товары, поэтому кроме ООО НПП "Корпорация КРТ" братьев Дубневичей никто другой не может производить анкеры по указанным техусловиям, поскольку Дубневичи запатентовали эту деталь.

В тендере принимали участие три компании: ООО "ВМ-Трейдер" и ООО "Ланис Трейд" с именно такими анкерами АС-2 производства "Корпорации КРТ", которые требовал заказчик, а также ООО "АТ Механика" с эквивалентными анкерами АЗ-1-6 собственного производства.

"АО Механика" предложила самую низкую цену 84,46 млн грн., или 78 грн./шт. Это было на 20% дешевле от цен обоих конкурентов, которые установили их на почти одинаковом уровне в 101 млн грн., 94 грн./шт. При этом никто не снижал цену в ходе аукциона.

Однако самую дешевую "АТ Механика" отклонили именно из-за того, что она предложила эквивалент. В протоколе заседания тендерного комитета прямо сказано, что закупка аналогов не предусмотрена.

В то же время в 2017 году Старконстантиновский завод "Укрзализныци" покупал анкеры, прописав в условиях "или эквивалент", и тогда завод отстаивал в АМКУ позицию, что анкеры Дубневичей и "Механики" являются эквивалентными учитывая сходство технических характеристик.

Тогда дилер Дубневичей оспаривал в АМКУ допуск "Механики" до тендера, но админколлегия согласилась с заказчиком. Однако после этого решения АМКУ завод "Укрзализныци" по неизвестным причинам отменил закупку, в которой могла состояться конкурентная борьба.

На єтот раз обжаловать условия закупки никто не мог, поскольку Коростеньский завод проводит закупку в "Прозорро" за допороговой процедурой, не считая себя заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

Это означает, что дискриминационные требования на его торгах невозможно обжаловать в админколегии АМКУ, а жаловаться на заказчика можно только в системе "Укрзализныци", которой и принадлежит Коростеньський завод.

Напоминаем:

НАБУ и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млн гривен.

В начале апреля 2017 НАБУ провело обыск в офисах компаний, принадлежащих братьям Дубневичи.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей произвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.