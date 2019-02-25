Рада может заблокировать завышенные платежки за газ

Верховная Рада 28 февраля планирует рассмотреть проект постановления о принятия мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ.

Об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, сообщает "Укринформ".

"На предыдущей неделе мы договаривались о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ бытовым потребителям", - сказал Парубий.

По его словам, это постановление было подготовлено аппаратом Верховной Рады во взаимодействии с комитетами.

"В четверг проект постановления был роздан всем представителям фракций, которые были на согласительном совете. И мы договорились, что сегодня председатели фракций после ознакомления подпишут этот документ. Соответственно в среду будет возможность рассмотреть его на комитете и в четверг его проголосовать", - отметил Председатель ВР.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.